海巡四千噸嘉義級「人道救難艦」 由國軍醫官受命長駐

海岸巡防署新造最大噸位旗艦—4000噸艦首艘嘉義艦將成軍服役，連同其他三艘同型艦艇，將作為「人道救難艦」，國防部已同意派遣軍職醫官駐艦支援，一任兩年。成為海巡署與國防部人力交流首例。

海巡署新造4000噸級巡防艦是參考美國海岸防衛隊VARD 7 125型巡防艦船型作為設計基礎，再依海巡署的任務需求修正調整，嘉義艦噸位雖名之為4000噸，但實際為5037噸，為同型船首艘，因此舷號為「CG-5001」，按艦艇編碼跳過不吉利4字的慣例，未來計畫興建的三艘同型艦艇，舷號分別為「CG-5002」、「CG-5003」與「CG-5005」。

嘉義艦長125米、寬16.5米、最大吃水4.7米、最大速率24節以上、續航力10000浬以上，實際總重達6500噸。武器系統配備有鎮海火箭彈系統（2.75火箭彈）一門、20機槍遙控槍塔2門，射程120米水砲。海洋委員會海巡署艦隊分署也已為此艦申請核發船舶無線電臺設置核准，呼號CG5001。船艦最高航速為24浬，現已測出25浬以上航速。

艦隊分署曾表示，嘉義艦將作為人道救難艦，比照海軍磐石艦，設有負壓負離病房與手術室，能因應如日本311海嘯或印尼大海嘯等事件，跨海赴外執行人道救援。當「國家醫療緊急徵調計畫」啟動後，嘉義艦將成為醫師指定進駐艦，可隨時馳往各地海域進行人道救援。

但海巡署人力培訓體系體系並無醫官，因此與軍方協調由軍職醫官進駐4000噸級艦獲准。

國防部表示，海巡署嘉義艦已於110年4月29日接船，其餘三艦分別預於110年12月、112年10月及114年9月接船，國防部將配合交艦期程檢派軍醫官支援。後續規劃每年3月由海巡署提出需求，8月由國防部依需求派任醫官，醫官兩年隊勤期滿回調國軍醫院，另派新任醫官補充，確保支援能量不墜。