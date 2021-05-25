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空軍F-16A飛美 專家披露我駐美機隊進駐「新家」細節

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-16V戰機。圖/本報資料照
空軍F-16V戰機。圖/本報資料照

四架空軍花蓮基地所屬F-16A戰機，今天凌晨由台美雙方飛行員飛美接替我在美路克基地飛訓所需。旅美的台海安全研究中心主任梅復興表示，我駐美F-16A戰機的21隊，今年就會自常駐的路克基地搬遷到土桑空中國民兵基地，該隊將移防14架F-16戰機與191名人員至土桑。

梅復興今在臉書貼文表示，依計劃，空軍在美的21隊於美國本土的飛行訓練，應該今年內就會完成從亞利桑那州的路克基地 (Luke AFB) 遷移到約200公里外的土桑空中國民兵基地 (Tucson ANG Base) 。所以，等F-16戰機完成提升，若決定要返回美國駐地時，就得要去「新家」了！

梅復興說，根據美軍為將21中隊遷移到土桑基地而準備的環評報告，該隊將移防14架F-16戰機與191名人員至土桑，並會因而將該機場的全年飛行作業增加約16%，達到31722次。

他說，此外，2019年曾有報導稱，為應對共軍航艦與艦載機的新興威脅，我軍方兩年前曾向美方提出要求，希望在搬遷訓練基地時能優先選擇以美國臨海的基地為主，以便協調與美海軍執行飛行訓練交流，譬如與美軍F-18艦載戰機進行模擬對抗演練並提升制海作戰訓練。當時的報導還提到，若美方無法配合前述需求，我方官員則希望美國或可考慮選擇可配合大型戰機或具電戰能力的基地，以增加我空軍人員場景模擬的經驗。

梅復興指出，如今土桑基地似已定案，但其他方面的訓練合作不知有否進展？

戰機 F-16 空軍

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