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4架F-16戰機凌晨升空返美訓練 居民：以為耳鳴聽錯

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮空軍基地今天凌晨近1時，有4架F-16V飛往美國接替訓練任務。圖／資料照
花蓮空軍基地今天凌晨近1時，有4架F-16V飛往美國接替訓練任務。圖／資料照

花蓮空軍基地今天凌晨近1時，傳出有戰機起飛的聲音，讓不少居民聽到擔心是共軍擾台，紛紛在臉書社團發文「這麼晚戰鬥機還在飛，辛苦了」。不過有消息指出，是4架F-16V飛往美國接替訓練任務，對此，空軍低調不願證實。

日前有6架F-16A/B戰機自美國路克基地起飛，經過8次空中加油、約10小時飛行，在13日下午近4時平安降落空軍花蓮基地，飛往台中進行性能提升專案工程。

今凌晨近1時4架F-16起飛前往美國，雖然軍方考量半夜會吵到附近居民，不過還是有民眾被驚醒，有網友在臉書社團貼文，「辛苦了！空軍健兒們，這時間還緊急升空出巡！」吸引其他人在底下回應，「聽起來是四架升空，但感覺得出他們已經儘量放低音量了，期望都沒事天佑台灣」、「以為耳鳴聽錯，原來真是軍機的聲音」、「共軍又跑来東部海域亂」，討論熱烈。

據了解，為讓在美國本土飛行更順利，花蓮空軍基地日前已將戰機「太陽神」塗裝及國徽都塗改掉，接下來還會有戰機分批次往返美國，執行訓練任務。

空軍 戰機 F-16

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