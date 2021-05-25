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F-16V戰機坐鎮台海空防 四架F-16A今飛美接替訓練任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-16V戰機。圖／本報資料照
空軍F-16V戰機。圖／本報資料照

四架空軍花蓮基地所屬F-16A戰機，今天凌晨飛美接替我在美路克基地飛訓任務所需。據指出，由於台海軍事對峙情勢未曾稍減，經「鳳展專案」完成性能提升的F-16V戰機，留台執行空防任務，路克基地訓練機仍派遣未經性能提升的F-16A戰機暫代，待本月返台原機完成性能提升後，再行赴美換防。

對此，空軍司令部上午表示，不予評論。

媒體報導，我原部署在美國亞利桑那州路克基地訓練的6架F-16A型單座戰機，本月中自美跨洲長程飛返空軍花蓮基地後，空軍4架F-16A在塗銷國徽完成低視度塗裝後，今天凌晨低調自花蓮飛美，替代返國戰機在美訓練任務，但飛美的戰機並非外界預測已完成升級的F-16V戰機。

據了解，我國F-16A戰機前往台中漢翔公司執行「鳳展專案」，戰機順序按機務狀況、飛行時數、大修期程等邏輯順序安排進廠，目前輪序就是路克基地的F-16A戰機群，但由於台海戰備需求，已完成性能提升的F-16V戰機，均留台執行戰備與訓練任務，路克基地訓練所需仍由F-16A型機充實，待自美飛返台灣的F-16A完成性能提升後，台美再行換防。

今晨自花蓮出發的F-16A戰機至中午為止暫無目擊紀錄，但另有國外航迷目擊多架F-16A型戰機今日在夏威夷過境，研判近日就有第二批路克基地的戰機返抵國門等待進廠。

而根據立法院預算中心報告指出，空軍規畫107年度至112年度，「鳳展計畫」依序需分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。但目前進度落後，每月約僅能完成三架，研判目前空軍有四十餘架F-16V戰機可執勤。

國防部曾表示，空軍與美方去年底完成「鳳展專案」22架F-16V交機。全案除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力。而F-16型機完成性能提升後將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力與陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以肆應共軍各類空中威脅，確保空防安全，維護區域和平。

F-16 戰機 空軍

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