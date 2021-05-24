陸軍第33化學兵群 開進三重新莊疫情「熱區」消毒

戰爭是殺戮行為，近代世界仍試圖在不人道行動中，規範出最起碼的人道要求，化學戰與生物戰是違反人道的行為。1993年國際禁止生物和化學武器公約通過、1997年上路後，毒氣與細菌戰一樣，都列為不可使用的手段，然而犯規例子仍然不斷發生。例如近年的敘利亞內戰中，政府軍以化學武器攻擊反政府勢力盤踞的城鎮，造成平民傷亡，美國川普政府下令發射戰斧飛彈，攻擊敘利亞政府的軍事設施以為懲罰。

2021-05-24 17:27