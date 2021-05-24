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陸軍第33化學兵群 開進三重新莊疫情「熱區」消毒
新冠肺炎疫情蔓延，陸軍第33化學兵群今日因應地方需求，於三重及新莊區等「熱區」實施消毒，防堵疫情擴散。
軍聞社今天報導表示，33化學兵群上午派遣偵消及煙幕連官兵34員、背負式消毒器12具、MDS-106輕型消毒器2具及悍馬車2輛等各式裝備，前往新北三重及新莊「熱區」進行清消作業；官兵以兩人一組的方式，穿梭在里鄰巷弄，針對公共設施、騎樓及公有市場等處噴灑消毒水，嚴防新冠病毒傳散。
此外主要幹道部分化學兵則出動悍馬車及MDS-106輕型消毒器，分別針對路面、人行道及路旁的公車站牌實施消毒。
連長張上尉表示，此次協力新北市消毒任務，官兵們依地方指導，深入熱區每一個角落消毒，期望儘快穩定疫情，恢復國人正常生活。
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