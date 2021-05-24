役男休假外出成破口？ 藍委：部隊全面快篩、在營休假

國民黨立委林思銘接獲役男陳情，新冠肺炎疫情提升三級警戒，但官兵照常休假、收假，部隊僅實施簡單的體溫量測與分艙分流措施，並不足以防堵病毒傳播；林思銘為此呼籲國防部，國防安全不容萬一，部隊應立即全面快篩，並實施在營休假，加發獎金，全力防堵病毒進入營區。

林思銘表示，他今天接獲役男臉書陳情，部隊生活密度高，不論是吃飯、睡覺、上課等，都沒有辦法達到防疫規範所訂的適當防疫距離，目前部隊雖然實施「分艙分流」，但是只是固定的人用固定東西，中間並無隔間、隔板做防護；另外，即使要求官兵全天配戴口罩，但戶外操課，汗水浸濕口罩會出現毛細現象，細菌可能隨著水氣進入口罩，防護力也隨之降低。

林思銘說，最令人擔心的是，部隊現在仍然維持正常休假，官兵離營後的足跡難以掌握，收假時，僅靠簡單的體溫量測，並不足以篩檢出潛伏期患者或無症狀帶原者，一旦病毒進入營區，嚴重時可能影響國防安全，後果難以設想。

林思銘表示，今天感染源不明的確診患者共101例，再創新高，甚至還傳出有確診者行蹤不明的狀況，為防堵新冠肺炎入侵國軍部隊，他呼籲國防部放棄一級到三級都大同小異的「佛系防疫」，除了為部隊官兵進行全面快篩、檢討訓練方式外，於三級以上防疫警戒期間，也應全面實施在營休假，加發獎金。

林思銘強調，防疫視同作戰，我們的國防安全不容萬一，國防部要趕快動起來，預防病毒入侵