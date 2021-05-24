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韓退役軍官在烤肉街洩潛艦國造內情？海軍證實他遭解約

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
高雄美術館附近有一條雲集韓國烤肉餐館的大街。圖/取自GOOGLE EARTH
高雄美術館附近有一條雲集韓國烤肉餐館的大街。圖/取自GOOGLE EARTH

立委曾在立法院質詢時披露有韓籍人士在高雄烤肉街酒後披露我潛艦國造機密。海軍司令部今證實，這名韓國人已因違反合約，遭台船解約。

國民黨立委馬文君曾在立法院外交及國防委員會披露，高雄美術館附近有條韓國餐廳街，有許多來台從事潛艦國造事務的韓國人士經常在這裡用餐，「高談闊論」有關潛艦建造的事務，不知洩了多少密，她還提醒海軍，只要去找「崔鉉直（讀音）」此人即可知曉內情。

上報今天報導，國民黨立委馬文君質詢披露來台灣協助潛艦國造的韓方崔姓（Choi）人士，為了在台搶生意、拉訂單，披露韓方為台船造潛艦，造成糾紛。

報導指出，這名崔姓韓國人是該國海軍退伍的校級軍官，因多次被派往歐洲擔任潛艦設計與建造的監造官，其潛艦專業技術與擁有歐洲潛艦船廠的人脈，退伍後一直從事與潛艦相關工作；來台協助潛艦國造是先暫停原工作後，以臨時招募性質來台，並透過A先生公司與台船簽有工作合約。而這名崔姓人士被指未經規定報備，私下與高雄造船業主接觸，違反「競業條款」，因此被請出台灣。

此外，新新聞今天也報導，「造艦大國照樣千億打水漂，我國造拼裝潛艦」。

海軍司令部發出新聞稿表示，媒體報導內容純屬臆測，完全不是事實且未經查證，逕自報導實有失真實與公平性，呼籲媒體應堅守社會道德，避免混淆事實，意圖影響國人視聽。

新聞稿進一步指出，有關韓籍人士，是台船公司聘請，其意圖爭取個人商業利益，經查證台船公司，其業務未牽涉洩密，因違反合約遭到解約。與媒體報導完全不符，籲請媒體勿過度解讀。

海軍司令部說，世界各國潛艦製造，考量建造成本與成熟的產品，減少研發費用，均非單一國家獨立自主完成，甚至美國、日本、澳洲、歐洲國家的潛艦都有其他國家的裝備，我國劍龍級潛艦也有來自好幾個國家的裝備。

海軍司令部表示，潛艦國造是全國人民所期盼的，也是國防武力最重要的不對稱戰力，針對潛艦國造重要工作，均已完成風險管控，包括了不增加預算、裝備選優、重量控制、整體系統介面整合、安全操作曲線、深水爆破測試等多重項目，均由海軍、台船及專案技協共同完成評估，現已按計畫進度逐步進行。

海軍司令部說，海軍將秉持審慎嚴謹的態度，作好風險管理，在立法與監察兩院監督下，依計畫完成潛艦國造任務。

潛艦 海軍

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