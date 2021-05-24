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能執行政院網戰專案任務 國防部資安鑑識實驗室曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
資通電軍網路戰聯隊散布民間執勤。圖／擷自資通電軍指揮部影片
資通電軍網路戰聯隊散布民間執勤。圖／擷自資通電軍指揮部影片

國軍雖不具司法警察身份，但國防部首度披露，軍中成立高達三個追查電腦網路犯罪、滲透的單位，執行國安會、行政院等單位交辦「國家層級」的專案偵察任務。這三個單位包括國防部通信電子資訊參謀次長室資安鑑識實驗室、資通電軍「國軍資安事件鑑識實驗室」及「憲兵刑鑑中心」。

立法院決議，國防部通信電子資訊參謀次長室資安鑑識實驗室，主要負責數位鑑識、資安事件調查及惡意程式分析，並協助各部會執行國內、外資安健診等任務，但通次室不具司法警察資格，且國防部剛成立參謀本部資通電軍指揮部國軍資安事件鑑識實驗室，其他單位已具備相同能力。

決議認為，參謀本部為國防部的最高幕僚單位，通次室未統合國防部所屬資源，一昧成立性質相同實驗室，爭相競逐國防資源形成浪費，因此要求國防部向立法院外交及國防委員會提出權責分工劃分標準，使資源妥善配置的報告。

國防部表示，國防部通次室資安鑑識實驗室、資通電軍「國軍資安事件鑑識實驗室」及「憲兵刑鑑中心」於任務、服務對象、案件類型及案件來源等項均不相同。國防部進一步表示，通次室負責國家層級情資及資安事件查察，負責範圍是國防部部本部及各部會，主責資安事件查察；資通電軍負責國防網路異常警訊及資安事件查處，負責三軍暨所屬單位，主責資安健診任務；憲兵則負責犯罪偵防體系涉法案件調查，對象是全體國軍的涉法人員，主責手機司法案件調查。

國防部進一步說，在案件來源上，通次室案件來源為「國安會」、「行政院」、「外交部」及「國安局」等國安單位交付的專案任務；資通電軍案件來源為國軍資安防護管理中心(MSOC)系統異常訊號及通次室交付的任務；憲兵案件來源則以憲兵隊為主，地檢及地院次之。

國防部表示，這三個資安實驗室平時各依分工自行運作，並形成複式備援配置，遇任務需求過多就相互支援、綿密涵蓋，形成國家層級及國防層級等資安鑑識防護網，確維國家資訊安全。

國軍雖不具司法警察身份，但國防部首度披露，軍中成立高達三個追查電腦網路犯罪、滲透的單位，執行國安會、行政院等單位交辦「國家層級」的專案偵察任務。圖為三個單位任務區分表。圖／取自立法院官網網頁
國軍雖不具司法警察身份，但國防部首度披露，軍中成立高達三個追查電腦網路犯罪、滲透的單位，執行國安會、行政院等單位交辦「國家層級」的專案偵察任務。圖為三個單位任務區分表。圖／取自立法院官網網頁

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