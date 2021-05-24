能執行政院網戰專案任務 國防部資安鑑識實驗室曝光
國軍雖不具司法警察身份，但國防部首度披露，軍中成立高達三個追查電腦網路犯罪、滲透的單位，執行國安會、行政院等單位交辦「國家層級」的專案偵察任務。這三個單位包括國防部通信電子資訊參謀次長室資安鑑識實驗室、資通電軍「國軍資安事件鑑識實驗室」及「憲兵刑鑑中心」。
立法院決議，國防部通信電子資訊參謀次長室資安鑑識實驗室，主要負責數位鑑識、資安事件調查及惡意程式分析，並協助各部會執行國內、外資安健診等任務，但通次室不具司法警察資格，且國防部剛成立參謀本部資通電軍指揮部國軍資安事件鑑識實驗室，其他單位已具備相同能力。
決議認為，參謀本部為國防部的最高幕僚單位，通次室未統合國防部所屬資源，一昧成立性質相同實驗室，爭相競逐國防資源形成浪費，因此要求國防部向立法院外交及國防委員會提出權責分工劃分標準，使資源妥善配置的報告。
國防部表示，國防部通次室資安鑑識實驗室、資通電軍「國軍資安事件鑑識實驗室」及「憲兵刑鑑中心」於任務、服務對象、案件類型及案件來源等項均不相同。國防部進一步表示，通次室負責國家層級情資及資安事件查察，負責範圍是國防部部本部及各部會，主責資安事件查察；資通電軍負責國防網路異常警訊及資安事件查處，負責三軍暨所屬單位，主責資安健診任務；憲兵則負責犯罪偵防體系涉法案件調查，對象是全體國軍的涉法人員，主責手機司法案件調查。
國防部進一步說，在案件來源上，通次室案件來源為「國安會」、「行政院」、「外交部」及「國安局」等國安單位交付的專案任務；資通電軍案件來源為國軍資安防護管理中心(MSOC)系統異常訊號及通次室交付的任務；憲兵案件來源則以憲兵隊為主，地檢及地院次之。
國防部表示，這三個資安實驗室平時各依分工自行運作，並形成複式備援配置，遇任務需求過多就相互支援、綿密涵蓋，形成國家層級及國防層級等資安鑑識防護網，確維國家資訊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言