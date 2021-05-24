國軍沒伙房兵不行？國防部：一專多能重建高司炊事能量

國軍部隊精兵政策精簡掉「伙房兵」，有56個高司機關與學校單位因此將平日軍中伙食委由廠商處理，卻傳出因廠商內部業務糾紛讓部分部隊發生險斷炊事件。國防部允諾，將重新檢討這些單位食勤備援人力，完成食勤專長訓練及膳勤體檢作業，建立自行炊爨能量。

國軍「精進案」裁撤二線機關與學校「伙房兵」職缺，將炊事任務委由民間承攬。民進黨立委趙天麟曾在立法院質詢披露，因一家承攬軍中炊事業務廠商發生內部糾紛，有包括陸軍專科學校、陸軍後勤訓練中心補運分、陸軍化生放核訓練中心、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍汽車基地勤務廠、陸軍通信電子器材基地勤務廠、陸軍後勤訓練中心技訓分部與海軍陸戰隊學校、海軍司令部等9個單位伙食險些斷炊，只能吃便當，軍方緊急調派其他單位有炊事專長的官兵支援解決問題。

立委表示，國軍兵力精簡不能精簡掉伙食兵，但國防部不聽建議將之精簡，這些戰鬥外圍單位未來打仗怎麼辦？他具體建議，若能恢復伙食兵編制最好，若不行，軍方應有宏觀調控機制，不能因單一廠家攏斷軍中炊煮市場，導致國軍飲食受到影響。

國防部雖曾發出新聞稿否認有斷炊只能吃便當情節，但立法院仍決議：「為分散國軍團膳委外風險，降低單一廠商無法履約造成之不良影響，國防部辦理團膳委外作業應具全面視角，依採購法考量地區與單位總用膳人數妥善分配各廠商承包單位數。要求國防部提出改善方案」。

國防部向立法院表示，鑑於募兵制推行，志願士兵人員比例大幅增加，為使部隊專注戰訓本務，因此配合釋商政策，檢討機關、學校、廠庫及醫院等單位，辦理伙食委外；作戰部隊考量平戰結合，必須具備炊爨能力，因此不辦理伙食委外。

國防部說，國軍現行伙食委外計56個單位，區分「人力委外」及「廚房委外」。國防部表示，將落實一專多能，檢討伙食人力委外單位食勤備援人力，完成食勤專長訓練及膳勤體檢作業，建立自行炊爨能量。並依「妥適評估支援能量」、「分散支援風險」及「跨軍種支援」等要點簽訂支援協定，以應處委外期間緊急狀況。

國防部說，為避免單一廠商承攬過多委外單位，後續考量地區性、單位數及總用餐人數因素，妥善分組並限制得標組數，降低伙食委外風險；同時也增加「備位廠商」機制，為避免廠商因故無法履約，除「妥善分組並限制得標組數」外，也研議後續採購合約增加「備位廠商」機制。

國防部表示，伙食委外採最有利標為原則，並要求評選委員應廣納全國各地區，篩選專長符合需求者，不宜侷限於特定區域，以達專業性及公正性。