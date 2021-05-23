立委再爆役男防疫「怨」 國防部：敵情和疫情都是考驗

時力立委王婉瑜今天再度於臉書貼文以收獲役男爆料為由，指控軍營防疫不力，國防部回應她表示，敵情和疫情，是國家當前面臨的重要考驗；請外界理解，為了國家安全，國軍戰力不能受到任何威脅，戰力也絕對不能有任何罅隙。

時力立委王婉瑜今天在臉書以「國軍驚傳染疫，今天下午要收假了，國防部準備好了嗎？」為題貼文表示，昨天晚間，陸軍十軍團傳出一名士官長的確診案例，所幸根據他們所掌握的消息，目前疫調出來的三位密切接觸者狀況均正常，快篩皆為陰性。

王婉瑜貼文表示，但他們擔心的是，這名士官長在確診前是否都在營區內？從 17 號到 21 號篩檢之前，該名士官長在空間狹小、高度擁擠的軍營中，所有的接觸者都有匡列採檢嗎？

在得知此消息後，他們隨即聯絡了相關單位，想要了解相關情形和後續配套措施，然而，從國防部、陸軍司令部到軍醫局，都僅表示會遵守防疫規範，卻未有具體的緊急應變措施。更令人擔憂的是，今天下午，近萬名國軍弟兄們即將又要收假返回營隊了，國防部真的準備好了嗎？爆發確診事件後，國防部若沒有完善防疫措施，數以萬計的弟兄們，恐怕就暴露在染疫的風險之中。

她說，自從上週她揭露國軍防疫的問題後，國防部雖然大動作否認我的說法，然而我的粉專至今，仍每天湧入非常多役男、家屬的陳情，每一則訊息我們都看過了，結果不僅令人擔憂，更讓人氣憤！

軍方集合移動方式沒改善，還 要役男拉下窗簾以免被媒體拍到？且再三要求國軍弟兄不得受訪爆料，難道是 國防布 再現？且防疫措施至今沒改善，還要國軍刻意拉開社交距離擺拍等。

國防部今天回應王婉瑜表示，全面防疫是國人的共識，國軍從疫情開始就嚴正以待，嚴肅面對疫情的考驗，全力防堵疫情進入營區。

國防部說，敵情和疫情，是國家當前面臨的重要考驗，對於各種反應的意見，國防部絕對重視並審慎應對。也請外界理解，為了國家安全，國軍戰力不能受到任何威脅，戰力也絕對不能有任何罅隙。

感謝立委提供的意見，會針對這些反應的問題，持續指派專人赴各單位了解，嚴格把關，並督導各單位，以高標準落實中央律定的各項防疫指導，以降低病毒感染的風險，確保官兵健康，維護整體戰力。