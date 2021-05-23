快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委再爆役男防疫「怨」 國防部：敵情和疫情都是考驗

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍戰訓示意圖。圖/本報資料照
國軍戰訓示意圖。圖/本報資料照

時力立委王婉瑜今天再度於臉書貼文以收獲役男爆料為由，指控軍營防疫不力，國防部回應她表示，敵情和疫情，是國家當前面臨的重要考驗；請外界理解，為了國家安全，國軍戰力不能受到任何威脅，戰力也絕對不能有任何罅隙。

時力立委王婉瑜今天在臉書以「國軍驚傳染疫，今天下午要收假了，國防部準備好了嗎？」為題貼文表示，昨天晚間，陸軍十軍團傳出一名士官長的確診案例，所幸根據他們所掌握的消息，目前疫調出來的三位密切接觸者狀況均正常，快篩皆為陰性。

王婉瑜貼文表示，但他們擔心的是，這名士官長在確診前是否都在營區內？從 17 號到 21 號篩檢之前，該名士官長在空間狹小、高度擁擠的軍營中，所有的接觸者都有匡列採檢嗎？

在得知此消息後，他們隨即聯絡了相關單位，想要了解相關情形和後續配套措施，然而，從國防部、陸軍司令部到軍醫局，都僅表示會遵守防疫規範，卻未有具體的緊急應變措施。更令人擔憂的是，今天下午，近萬名國軍弟兄們即將又要收假返回營隊了，國防部真的準備好了嗎？爆發確診事件後，國防部若沒有完善防疫措施，數以萬計的弟兄們，恐怕就暴露在染疫的風險之中。

她說，自從上週她揭露國軍防疫的問題後，國防部雖然大動作否認我的說法，然而我的粉專至今，仍每天湧入非常多役男、家屬的陳情，每一則訊息我們都看過了，結果不僅令人擔憂，更讓人氣憤！

軍方集合移動方式沒改善，還 要役男拉下窗簾以免被媒體拍到？且再三要求國軍弟兄不得受訪爆料，難道是 國防布 再現？且防疫措施至今沒改善，還要國軍刻意拉開社交距離擺拍等。

國防部今天回應王婉瑜表示，全面防疫是國人的共識，國軍從疫情開始就嚴正以待，嚴肅面對疫情的考驗，全力防堵疫情進入營區。

國防部說，敵情和疫情，是國家當前面臨的重要考驗，對於各種反應的意見，國防部絕對重視並審慎應對。也請外界理解，為了國家安全，國軍戰力不能受到任何威脅，戰力也絕對不能有任何罅隙。

感謝立委提供的意見，會針對這些反應的問題，持續指派專人赴各單位了解，嚴格把關，並督導各單位，以高標準落實中央律定的各項防疫指導，以降低病毒感染的風險，確保官兵健康，維護整體戰力。

國防部 國軍 疫情

相關新聞

【疫情化學兵／上】神秘2000人白色部隊解密 SARS時救援身影深植人心

新冠肺炎疫情擴散，除了首當其衝的雙北與桃園，其他縣市也陸續傳出確診病例。凡是出現疫情的所在，都要進行消毒作業，地方政府人力不足，經常動員國軍官兵支援。近日新聞可以看到穿著白色防護服的化學兵，在街頭巷尾噴灑消毒藥劑。

立委再爆役男防疫「怨」 國防部：敵情和疫情都是考驗

時力立委王婉瑜今天再度於臉書貼文以收獲役男爆料為由，指控軍營防疫不力，國防部回應她表示，敵情和疫情，是國家當前面臨的重要...

陸軍十軍團確診框列營內密切接觸者 採檢均一採陰

陸軍第十軍團一名官兵新冠肺炎確診，疫調框列十餘名在營密切接觸的官兵，目前均一採陰，軍方已下令受檢官兵返家進行自主健康管理...

【823解密／下】當年化解台海核戰危機 關鍵在蔣中正的自制與保留態度

1958年8月爆發的金門823砲戰，引發台海危機，美國為協防台灣安全，砲戰初期曾由白宮主導討論動用核武嚇阻中共攻占金馬等外島，艾森豪總統要求美軍動用核武一事，對國府隱瞞，不讓國府知道。蔣中正總統曾希望美國提供金門核子砲，加強金門防衛，但在顧慮美國對大陸動用核武，可能引發第三次世界大戰，或者讓美國介入更大規模的敵對行動，蔣中正向美方表達不要對大陸使用核武的看法，兩個月後情勢趨緩，美軍並未對大陸沿岸軍事設施動用核武。

【823解密／上】當年砲戰美曾考慮核武炸陸 學者：若今中共犯台美壓力會很大

曾洩露美國國防部越戰機密文件的前蘭德公司分析家艾茲柏格，近日公布了一批新的機密文件，顯示823砲戰時，美方考慮動用核武對付中國大陸。艾茲柏格認為，值此台海緊張局勢再度升高之際，他希望藉此引發美國國內討論對策。有學者指出，即使在1958年，美方都懷疑自己能否以傳統武器成功協防台灣，那麼如果今天中共進犯台灣，美國決策者將面臨巨大壓力，要思考如何部署核武。

疫情影響漢光演習？屏東反登陸操演環境監測先決標部署

陸軍八軍團日前公布「110年反登陸操演地方睦鄰環境監測」決標案，由民間檢驗廠商以103萬5000元得標，將在5月下旬開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。