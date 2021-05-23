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陸軍十軍團確診框列營內密切接觸者 採檢均一採陰

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍人營意圖，非新聞事件當事人。本報資料照
軍人營意圖，非新聞事件當事人。本報資料照

陸軍第十軍團一名官兵新冠肺炎確診，疫調框列十餘名在營密切接觸的官兵，目前均一採陰，軍方已下令受檢官兵返家進行自主健康管理。

陸軍第十軍團一名官兵新冠肺炎確診，軍團指揮部日前表示，本部某同仁配偶日前因身體不適就醫後確診／，院方隨後／通知該同仁須赴院篩檢，結果美由台中市政府昨（22）日公布確診。

十軍團指出，該同仁赴醫採檢後，即未再返回部隊；此外，單位獲悉後，除配合地方衛生局進行疫調，另依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況，目前密切接觸者狀況均正常。

據指出，十軍團這名軍人21日確診後後，台中市衞生局疫調同步框列其在營同辦公室密切接觸的十餘名軍士官進行採檢管拎，目前一採均為陰性；而被採檢的官兵也奉令返家執行14日自主健康隔離，尚未返營。

新冠肺炎 台中市 陸軍

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