疫情影響漢光演習？屏東反登陸操演環境監測先決標部署

陸軍八軍團日前公布「110年反登陸操演地方睦鄰環境監測」決標案，由民間檢驗廠商以103萬5000元得標，將在5月下旬開始，於屏東縣枋山、獅子與車城一帶陣地實施監測。

今年漢光37號演習實兵驗證由八軍團主辦，漢光37號演習將驗證聯兵旅三軍聯合作戰訓練、作戰區三軍聯合反登陸作戰操演、外離島反登陸作戰操演等重大演訓任務，統籌三軍部隊依防衛作戰用兵指導，整合民、物力、民防團隊及公、民營機構等全民總力共演練，驗證戰力保存、整體防空、聯合制海及國土防衛作戰，提升國軍聯合防衛作戰能力。

國軍漢光37號演習實兵操演7月間將在屏東滿豐陣地實施三軍聯合反登陸操演，因新冠肺炎疫情、防疫優先，操演規模是否受到影響、是否如期或延期舉行，國防部還需視疫情發展評估。但相關操演所需環境監測標案已先行決標實施部署。