警大國考負荷重 派員赴美就讀海岸防衛學院由海官擔綱

美國總統拜登日前首度出席培訓海岸巡防隊幹部的美國海岸防衛學院畢業典禮，致詞間及提美台巡工作小組合作，我軍方駐美單位表示，近期將會有台灣學生赴美就讀美國海岸防衛學院。而據了解，我海岸巡防署艦隊分署艇船長與幹部均為警職，理應由警大派員赴美就讀，但因警大畢業生須面臨三等特考的國考關卡，據了解已表達推辭派赴美的建議，而將由海軍官校派學生赴美就讀。

拜登日前上任後首度出席美國海岸防衛學院畢業典禮，他在演說中表示，自由航行是全球經濟安全的基石，要確保國際海上準則是依循民主價值，而非獨裁政體。他強調海岸巡防是美國國家安全戰略競爭下重要的一環，他特別提到美台海巡工作小組的合作，將以確保台灣在面對威脅時有更周延的反應。

而美國海岸防學院今年240名畢業生中有7名來自盟邦的國際學生，但還沒有台灣學生，駐美軍事代表團團長余劍鋒向媒體透露，接下來會有台灣學生赴美就讀海岸防衛學院。

我國海岸巡防署分為岸、海兩系統，分由軍、警出任，軍職的岸巡軍官主要來自專業軍官招募管道，每年留有少數陸軍官校初官名額可進入海巡署；艦隊警職幹部則主要來自警專與警大海上巡防科系。但軍校畢業即可授階任官，警專或警大畢業後，則需通過三、四等國考後，才能取得公務人員任用資格分任職，而國考準備課程相當繁重，需長期全力準備，常有人警校畢業，在外補習一、兩年後，才通過特考。

據官員透露，由於警大畢業生有國考關卡，沒考過就沒有工作，海巡警職系統對派警大畢業生赴美就讀海岸防衛學院「興趣缺缺」，考量海軍海巡未來有密切「平戰結合」上的合作，建議由海軍官校派員就讀。

海岸巡防署與美國海岸巡防隊每年都有戰技交流，由美方派軍士官來台進行海上登檢、壓制等示範課程，我方也會派警職人員赴美國海岸防衛學院受訓，去年因疫情而暫停。派赴美受訓的海巡警職人員，同樣要通過語言測驗與美國在台協會（AIT）面試後，可前往美國維吉尼亞海岸防衛學院（USCG）搜索救助學校等地受訓。