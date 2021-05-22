快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍人確診 陸軍第十軍團：目前密切接觸者狀況均正常

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
軍人示意圖，非新聞事件當事人。本報資料照
軍人示意圖，非新聞事件當事人。本報資料照

台中今天新增的確診案例中包含住龍井的陸軍第十軍團軍人及其妻，第十軍團指揮部今天表示，該人員赴醫採檢後即未再返回部隊，單位也立刻進行營區消毒、疫調等作業，目前密切接觸者狀況均正常。

第十軍團指揮部表示，指揮部人員配偶日前因身體不適就醫後確診，院方隨後通知該人員須赴院篩檢，結果由台中市政府今天公布確診。

十軍團表示，該人員赴醫採檢後，即未再返回部隊，單位獲悉確診後，除配合地方衛生局進行疫調，另依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況，目前密切接觸者狀況均正常。

第十軍團表示，指揮部將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。

衛生局 軍人 陸軍 新冠肺炎

延伸閱讀

竹北確診女性足跡仍在疫調 新竹縣無校正回歸個案

確診男連26天搭火車同車憂 林右昌：疫調上不需要匡列

確保消毒順利人員安全 金門環境消毒教學訓練

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

相關新聞

警大國考負荷重 派員赴美就讀海岸防衛學院由海官擔綱

美國總統拜登日前首度出席培訓海岸巡防隊幹部的美國海岸防衛學院畢業典禮，致詞間及提美台巡工作小組合作，我軍方駐美單位表示，...

頂尖軍校生念美國軍校 返國卻寧裝病、開小差求退伍？

國軍拮選「優秀」軍校學生經過語訓，支付大筆公帑送訓國外如美國西點軍校名軍校就讀，但返國後許多學生卻無心軍旅。國防部披露，...

中情局烏龍報告 雄風雄蜂分不清

好萊塢電影當中的美國中央情報局或者美國國安局的間諜衛星，監控能力強大，但真實的情報戰場上，並不一定如此。一九八○年代，中...

軍人確診 陸軍第十軍團：目前密切接觸者狀況均正常

台中今天新增的確診案例中包含住龍井的陸軍第十軍團軍人及其妻，第十軍團指揮部今天表示，該人員赴醫採檢後即未再返回部隊，單位...

金六結營區正常放收假遭憂成破口 軍方：落實防疫措施

一名軍人向媒體投訴，陸軍153旅宜蘭市金六結營區有很多人來自雙北，營區目前正常放、收假，未來大家一起生活讓人憂心成為破口...

強化後備戰力 國防部新設全民防衛動員署組織法

立法院會今天三讀通過國防部全民防衛動員署組織法，未來將設全民防衛動員署，強化後備戰力，負責後備軍人管理、服務等事項，組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。