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軍人確診 陸軍第十軍團：目前密切接觸者狀況均正常
台中今天新增的確診案例中包含住龍井的陸軍第十軍團軍人及其妻，第十軍團指揮部今天表示，該人員赴醫採檢後即未再返回部隊，單位也立刻進行營區消毒、疫調等作業，目前密切接觸者狀況均正常。
第十軍團指揮部表示，指揮部人員配偶日前因身體不適就醫後確診，院方隨後通知該人員須赴院篩檢，結果由台中市政府今天公布確診。
十軍團表示，該人員赴醫採檢後，即未再返回部隊，單位獲悉確診後，除配合地方衛生局進行疫調，另依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況，目前密切接觸者狀況均正常。
第十軍團表示，指揮部將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。
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