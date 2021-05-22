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金六結營區正常放收假遭憂成破口 軍方：落實防疫措施

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
軍人投訴，陸軍153旅宜蘭市金六結營區有很多人來自雙北，營區目前正常放、收假，未來大家一起生活讓人憂心成為破口。陸軍第六軍團指揮部表示，指揮部各項防疫作為，都依照中央、國防部各項規範，嚴格落實執行。 報系資料照／記者戴永華攝影
軍人投訴，陸軍153旅宜蘭市金六結營區有很多人來自雙北，營區目前正常放、收假，未來大家一起生活讓人憂心成為破口。陸軍第六軍團指揮部表示，指揮部各項防疫作為，都依照中央、國防部各項規範，嚴格落實執行。 報系資料照／記者戴永華攝影

一名軍人向媒體投訴，陸軍153旅宜蘭市金六結營區有很多人來自雙北，營區目前正常放、收假，未來大家一起生活讓人憂心成為破口。陸軍第六軍團指揮部今天表示，指揮部各項防疫作為，都依照中央、國防部各項規範，嚴格落實執行，目前各部隊維持正常戰備訓練及人員休假輪值，確保戰力維持與官兵生活照顧。

媒體報導，有現役義務役軍人投訴，本土疫情爆發，營區內有2千多位兵，多來自雙北，目前正常收、放假，他們在營區內，一間寢室睡40人，50人在一個教室吃飯，外面集合也都是150人起跳，還有千人集合唱國歌，憂心成破口。

第六軍團表示，基於防疫職責，所屬各單位主官在休假人員離營前，除親自加強宣導防疫重點，要求官兵返家後減少外出，並嚴格禁止至人群聚集場所。返營前，也需完成體溫量測、消毒等防疫措施；若役男搭乘返鄉專車，則依「多點疏散、分時分流、以車等人」原則，避免人員群聚，且搭車全程配戴口罩，以有效防堵疫情進入營區，維護官兵健康。

第六軍團表示，面對嚴峻的疫情，指揮部除了全力執行戰備訓練任務，並持續派遣化學兵、工兵部隊支援作戰區各縣市消毒、防疫，以及水庫清淤等重要任務。

疫情 軍人 陸軍

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