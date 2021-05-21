強化後備戰力 國防部新設全民防衛動員署組織法

立法院會今天三讀通過國防部全民防衛動員署組織法，未來將設全民防衛動員署，強化後備戰力，負責後備軍人管理、服務等事項，組織設置署長1人，職務比照簡任第14職等或中將，而將領可能有屆齡退伍問題，授權國防部可任用有軍事背景的文官。

三讀條文明定，國防部為辦理軍事動員、協助行政院與所屬機關構、直轄巿及縣市政府全民防衛動員事項，特設全民防衛動員署，全民防衛動員署掌理事項包括國軍軍事動員政策的規劃、督導及執行，後備軍人管理、服務與動員管理資訊系統政策的規劃及執行，軍需物資、軍事運輸、軍需工業動員政策的規劃、督導等。

三讀條文明定，全民防衛動員署設置署長1人，職務比照簡任第14職等或中將，副署長兼執行長1人，職務列簡任第13職等；副署長2人，其中1人職務列簡任第12職等，另1人職務列少將。

三讀條文規定，全民防衛動員署為執行全民防衛動員業務需要，得報請行政院核准，由行政院所屬機關機構、直轄市及縣市政府派員進駐辦事。

因應設置全民防衛動員署，立法院會今天也三讀修正通過國防部組織法部分條文，明定全民防衛動員署為國防部的次級機關，原來直屬參謀本部的資通電軍指揮部，改隸屬為國防部直屬軍事機構。

院會今天也通過附帶決議，全民防衛動員署可於明年元旦設立，國防部應籌畫辦理單一縣市擴大動員演習、驗證，並配合署的運作，結合兵推與計畫作為、演習驗證後1年內，再研議全民防衛動員準備法的修正必要與具體建議。

民進黨立委劉建國今天表示，中國從未放棄武力犯台，機艦頻頻騷擾台灣，當前兩岸軍事衝突不斷上升是個不爭的事實，為因應可能狀況，國內的後備動員能量是政府必須重視與強化的區塊，全民防衛動員署的成立，最主要的目的，除了提升整體量能外，更希望藉由落實平戰結合，把後備戰力轉化為戰鬥兵力，來應付、因應與日俱增的中國威脅。