共軍再挑釁空防！「飛豹戰機」跨越海峽中線南端 空軍持續反制

空軍司令部公布今日我西南空域空情動態，共軍有兩架次執行空對面任務的殲轟-7戰機今天越過台灣海峽中線南端，進入我防空識別區，挑釁意味濃厚。空軍對派遣空中巡邏兵力應對共機，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

殲轟-7（JH-7）戰機被共軍稱之為「飛豹」主要設計用以進行空對海上和地面目標攻擊，可超音速飛行，最新的型號是殲轟-7AII型，除可掛載自衛的空對空飛彈外，據信其能掛載各式反艦與精確導引炸彈。以國防部公布航跡圖研判，共軍以攻擊編隊對我實施空中操演的意味濃厚。