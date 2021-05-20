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共軍再挑釁空防！「飛豹戰機」跨越海峽中線南端 空軍持續反制

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍殲轟-7戰機。圖／國防部
共軍殲轟-7戰機。圖／國防部

空軍司令部公布今日我西南空域空情動態，共軍有兩架次執行空對面任務的殲轟-7戰機今天越過台灣海峽中線南端，進入我防空識別區，挑釁意味濃厚。空軍對派遣空中巡邏兵力應對共機，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

殲轟-7（JH-7）戰機被共軍稱之為「飛豹」主要設計用以進行空對海上和地面目標攻擊，可超音速飛行，最新的型號是殲轟-7AII型，除可掛載自衛的空對空飛彈外，據信其能掛載各式反艦與精確導引炸彈。以國防部公布航跡圖研判，共軍以攻擊編隊對我實施空中操演的意味濃厚。

據空軍司令部公布的中共解放軍活動動態，共軍今日有兩架次殲轟-7戰機、運8-遠干機、運8-反潛機各1架次進入我西南防空識別區，其中兩架殲轟-7戰機貼近我海峽中線南側邊緣進入，從航跡圖看來有跨越海峽中線的意味，兩架戰機航跡與運8-遠干機比鄰，協同操演意味濃厚，運8-反潛機則穿出巴士海峽進入我東部外海。

空軍司令部今日公布的中共解放軍活動動態，共軍今日有兩架次殲轟-7戰機、運8-遠干機、運8-反潛機各1架次進入我西南防空識別區。圖／國防部提供
空軍司令部今日公布的中共解放軍活動動態，共軍今日有兩架次殲轟-7戰機、運8-遠干機、運8-反潛機各1架次進入我西南防空識別區。圖／國防部提供

戰機 空軍 海峽中線

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