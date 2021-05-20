快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

如何反「天威操演」？海軍雄二飛彈陣地傳有成功案例

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
固定陣地內的雄風飛彈。圖／聯合報系資料照片
固定陣地內的雄風飛彈。圖／聯合報系資料照片

空軍司令部上午證實所屬791雄二E飛彈旅遭「天威測考」部隊入侵的訊息。前海軍新江艦長呂禮詩今天回憶說，廿年餘前位於澎湖西嶼、屏東小琉球的雄二飛彈陣地，透過雷達站和警方聯防，曾有反制「天威測考」成功的案例。

國軍「天威操演」由國軍各甲種特勤隊執行，每年有三到四梯次，每次會對三個目標實施測考，主要測考對象是海、空軍雷達站、飛彈基地等，歷年來「天威滲透」鮮有失敗紀錄。

但呂禮詩表示，95、96年飛彈危機期間，西嶼雄二飛彈陣地連兩季反制「天威測考」成功。

他表示，四分之一個世紀前，「天威測考」西嶼雄二飛彈陣地，一次從「山字號」換乘膠舟而來，一次夜半由陸地進行滲透，但都在陰錯陽差間被發現；不過那都是因為和西嶼雷達站的聯防，因此能反制成功。

呂禮詩表示，雄二的另一個海島陣地運氣就沒有這麼好，第一次結合了當地的警察，將勘察地形的天威部隊銬在警察局而反制成功；次季天威部隊來狠的，在中午吃飯時間直接以UH-1H機降陣地，據當時的中隊長說，才剛聽到直升機的聲音，天威部隊就已出現在集合場，連營區整體安全防護操演都沒來得及發布。

海軍外島雄二反艦飛彈陣地，除澎湖西嶼外，還有馬祖東引、屏東小琉球陣地。

飛彈 小琉球 雷達站

延伸閱讀

雄二E飛彈旅遭天威部隊攻破 空軍力挺主官兵力部署調度

影／雪上加霜！印度氣旋死亡人數增至91 海軍搜尋近50名失蹤者

我採購肩射剌針已付廿餘億元卻交裝無期 海軍披露原因

陸膠舟偷渡來台案 專家：警示海軍海巡裝備及部署需求

相關新聞

新冠肺炎疫情蔓延　立法院明天將全院消毒

新冠肺炎疫情持續，疫情今也正式燒入立法院，上午傳出有國防部化學兵在立院周圍消毒，立法院秘書長林志嘉中午透過新聞稿證實，上...

強化後備戰力 國防部新設全民防衛動員署組織法

立法院會今天三讀通過國防部全民防衛動員署組織法，未來將設全民防衛動員署，強化後備戰力，負責後備軍人管理、服務等事項，組織...

海軍無人飛行機飛行姿態不正常 操作手近海強迫降落

海軍艦隊指揮部今天表示，本屬海上戰術偵搜大隊的一架無人飛行機（UAV）今日上午七時從台東太麻里訓場起飛，執行一般海域偵察...

蔡總統下達防疫戰備動員令 國防部：嚴陣以待 全力以赴

新冠肺炎疫情嚴峻，蔡總統今日巡視國防部，表示這段時間國軍各單位配合防疫戰備，除堅守崗位提供支援，有國軍在讓大家很安心。國...

共軍再挑釁空防！「飛豹戰機」跨越海峽中線南端 空軍持續反制

空軍司令部公布今日我西南空域空情動態，共軍有兩架次執行空對面任務的殲轟-7戰機今天越過台灣海峽中線南端，進入我防空識別區...

如何反「天威操演」？海軍雄二飛彈陣地傳有成功案例

空軍司令部上午證實所屬791雄二E飛彈旅遭「天威測考」部隊入侵的訊息。前海軍新江艦長呂禮詩今天回憶說，廿年餘前位於澎湖西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。