如何反「天威操演」？海軍雄二飛彈陣地傳有成功案例
空軍司令部上午證實所屬791雄二E飛彈旅遭「天威測考」部隊入侵的訊息。前海軍新江艦長呂禮詩今天回憶說，廿年餘前位於澎湖西嶼、屏東小琉球的雄二飛彈陣地，透過雷達站和警方聯防，曾有反制「天威測考」成功的案例。
國軍「天威操演」由國軍各甲種特勤隊執行，每年有三到四梯次，每次會對三個目標實施測考，主要測考對象是海、空軍雷達站、飛彈基地等，歷年來「天威滲透」鮮有失敗紀錄。
但呂禮詩表示，95、96年飛彈危機期間，西嶼雄二飛彈陣地連兩季反制「天威測考」成功。
他表示，四分之一個世紀前，「天威測考」西嶼雄二飛彈陣地，一次從「山字號」換乘膠舟而來，一次夜半由陸地進行滲透，但都在陰錯陽差間被發現；不過那都是因為和西嶼雷達站的聯防，因此能反制成功。
呂禮詩表示，雄二的另一個海島陣地運氣就沒有這麼好，第一次結合了當地的警察，將勘察地形的天威部隊銬在警察局而反制成功；次季天威部隊來狠的，在中午吃飯時間直接以UH-1H機降陣地，據當時的中隊長說，才剛聽到直升機的聲音，天威部隊就已出現在集合場，連營區整體安全防護操演都沒來得及發布。
海軍外島雄二反艦飛彈陣地，除澎湖西嶼外，還有馬祖東引、屏東小琉球陣地。
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