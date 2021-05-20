蔡英文指示速規畫國軍施打疫苗「營區防疫重中之重」

今天是蔡英文總統執政5周年，上午前往國防部視導國軍疫情指揮中心，指示國軍全力配合防疫，並維持戰備、堅守崗位，也提醒國軍弟兄姊妹，保持健康就是保持戰力，期勉國軍以國家人民為念，全力以赴。她也指示國防部讓國軍儘速規畫施打疫苗，營區防疫是重中之重，務必嚴格貫徹，不該有任何的失誤。絕對不要讓官兵在勤務之外，還要憂慮疫病跟疫情的風險。

蔡總統抵達後，首先聽取國軍疫情指揮中心工作簡報，並以視訊方式聽取包括三軍總醫院、松山分院、國軍臺中、桃園、高雄總醫院及陸軍33化學兵群等單位之專案支援簡報，了解各單位之防疫支援情形。

蔡總統致詞時表示， 這幾天疫情升高，從篩檢、疫調、消毒到阻斷傳播鏈，每天都在和病毒賽跑。這段期間，國軍各單位配合防疫和戰備，除了堅守崗位，也提供支援，有國軍在，讓大家很安心，謝謝大家的努力，也要提醒大家三件事情。

第一，蔡總統表示，全國第三級警戒，請國軍全力配合防疫。目前全國進入第三級警戒，防疫標準是全國一致的，每一個縣市都不能被遺漏。化學兵支援各縣市消毒、三總派員支援快篩、軍備局協同檢疫所整備，這些都是在這段期間要承擔起來的工作。

蔡總統說，特別是三總松山分院，現在已經要轉型成為中央防疫的專責醫院及國軍總醫院支援集中檢疫所，每項任務都需要大家繼續來配合，讓中央地方可以一條心，一起克服疫情的難關。

第二，蔡總統說，她特別提醒，雖然有疫情，仍然要維持戰備，堅守崗位。在全國專注防疫的同時，共機共艦依舊不時的侵擾，大家要密切監偵周邊海空域並妥為處置，更要提高警覺、維持戰備、堅守崗位，保護國家安全。此外，最近因為疫情的關係，有很多擾亂民心士氣、別有用心的假訊息出現。像是最近化學兵「消毒藥劑非常毒」的攻擊，也引起民眾的緊張，這是認知作戰，也是壓力測試，她要請各位務必要提高警覺，妥善因應。

第三，蔡總統指出，要落實防疫，保持健康就是保持國軍的戰力。她提醒，健康一定要顧好才能夠維持戰力。現在開放國軍弟兄施打公費疫苗，現在疫苗也都陸續到位，請部長還有國防部、軍醫局儘速規畫，讓弟兄姊妹能夠依序施打，讓大家在崗位上有多一層的保護。此外，營區防疫更是重中之重，務必嚴格貫徹，不該有任何的失誤。絕對不要讓官兵在勤務之外，還要憂慮疫病跟疫情的風險。

蔡總統說，防疫視同作戰，能打贏整場戰爭的，一定是準備充足、士氣高昂的部隊。「這一仗，我們一定會贏，也請大家跟我一起打贏這一仗。國家有需要的時候，看到國軍來了，就知道支援到了。這是很多國民的想法，也是我們國軍存在的意義，我要再一次謝謝各位在疫情中的辛苦付出，我做為三軍統帥，以各位為榮，也請各位以國家人民為念，我們全力以赴。」