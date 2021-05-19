快訊

台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響軍事院校 學生分批離校返家居家學習

聯合報 / 記者林保光／即時報導
陸軍官校學生今天清晨分批陸續離校。記者林保光／攝影
陸軍官校學生今天清晨分批陸續離校。記者林保光／攝影

受新冠肺炎疫情影響，教育部昨天內政部全國各級學校停課，國防部也依據教育部的公告，下令軍事院校學生今天離校，5月28日前居家學習。今天上午包括中正國防幹部預備學校、陸軍官校等軍事學校學生分批離校，由家長接回家，家長認為「也是避免群聚感染的方法」。

今天上午7點多，在鳳山陸軍官校和中正預校門口，便聚集許多學生家長，個個帶著口罩，等候接小孩回家，學校採分時、分批方式讓學生離校，避免人潮擁聚，反而增添群聚感染的危機。

據學生透露，學校說明依據國防部命令，讓學生回家線上學習，不少人暗自竊喜，像放了疫情假。

家長認為，不知道軍校學生是不是有人被匡列檢疫、隔離名單，讓小孩回家，也是避免群聚感染的方法。

陸軍官校學生今天清晨分批陸續離校。記者林保光／攝影
陸軍官校學生今天清晨分批陸續離校。記者林保光／攝影
受疫情影響，軍事學校學生也回家線上學習，今天上午中正預校學生分批離校。記者林保光／攝影
受疫情影響，軍事學校學生也回家線上學習，今天上午中正預校學生分批離校。記者林保光／攝影
受疫情影響，軍事學校學生也回家線上學習，今天上午中正預校學生分批離校。記者林保光／攝影
受疫情影響，軍事學校學生也回家線上學習，今天上午中正預校學生分批離校。記者林保光／攝影

教育部 疫情 國防部

延伸閱讀

疫情升溫各級學校停課首日 偏鄉弱勢生權益受矚

400萬學生線上教學 教部急推5配套

宜蘭大學驚傳有人確診 緊急通知學生回宿舍等候採檢

高國中小幼兒園明起停課 桃園城鄉學生線上學習有落差

相關新聞

官兵被要求戴口罩睡覺？張哲平：從未下令

國防部副部長張哲平今天表示，國防部、陸軍司令部及相關作戰區從未下令官兵戴口罩睡覺，新訓中心每一個人就寢、行動甚至操課，都...

疫情影響軍事院校 學生分批離校返家居家學習

受新冠肺炎疫情影響，教育部昨天內政部全國各級學校停課，國防部也依據教育部的公告，下令軍事院校學生今天離校，5月28日前居...

美驅逐艦經台灣海峽南駛 國防部：全程掌握

國防部表示，一艘美海軍驅逐艦昨天由北向南航經台灣海峽。美艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀...

美軍驅逐艦18日穿越台海 拜登就任以來第五度

美國海軍第七艦隊18日發布新聞稿表示，勃克級驅逐艦魏柏號（DDG 54）依據國際法，在當地時間18日通過台灣海峽。

立委披露官兵睡覺要戴口罩 國防部：國軍防疫沒有這項要求

國防部今天表示，國軍防疫沒有官兵睡覺要戴口罩這項要求，國防部將請專業醫護人員到各單位了解協助，如果有不適當的情形，會立即...

役男收假群聚、戴口罩就寢違防疫方針？網友：不然軍隊解散

有立委在臉書貼文披露，有北部軍事訓練役男集合搭車收假，而且營舍不符防疫要求標準，軍方將要求役男戴口罩睡覺，立委認為軍方此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。