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疫情影響軍事院校 學生分批離校返家居家學習
受新冠肺炎疫情影響，教育部昨天內政部全國各級學校停課，國防部也依據教育部的公告，下令軍事院校學生今天離校，5月28日前居家學習。今天上午包括中正國防幹部預備學校、陸軍官校等軍事學校學生分批離校，由家長接回家，家長認為「也是避免群聚感染的方法」。
今天上午7點多，在鳳山陸軍官校和中正預校門口，便聚集許多學生家長，個個帶著口罩，等候接小孩回家，學校採分時、分批方式讓學生離校，避免人潮擁聚，反而增添群聚感染的危機。
據學生透露，學校說明依據國防部命令，讓學生回家線上學習，不少人暗自竊喜，像放了疫情假。
家長認為，不知道軍校學生是不是有人被匡列檢疫、隔離名單，讓小孩回家，也是避免群聚感染的方法。
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