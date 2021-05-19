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官兵被要求戴口罩睡覺？張哲平：從未下令

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國防部副部長張哲平。記者徐偉真／攝影
國防部副部長張哲平。記者徐偉真／攝影

國防部副部長張哲平今天表示，國防部、陸軍司令部及相關作戰區從未下令官兵戴口罩睡覺，新訓中心每一個人就寢、行動甚至操課，都做了適當防護，現在有立委提出質疑，未來會以醫療人員為編組核心，到各新訓營區看是否有不當之處。

時代力量立委王婉諭在臉書表表示，軍方要求役男戴口罩睡覺，營舍不符合防疫標準，床位間隔不夠，還有上百名軍事訓練役男上周們聚集在台北自由廣場準備搭車收假，「超過上百人群聚」遭警方取締。

張哲平今天在立法院受訪時表示，國防部從未下令戴口罩睡覺，新訓中心每個人就寢、行動甚至操課，都有適當防護，未來醫療人員會到各新訓營區看是否有不適當的地方，若有就做必要指導跟調整。

張哲平說，營區床鋪是上下舖，頭尾顛倒，中間有塑膠布，這些一開始就做規範了，官兵收假回營區時，會被要求戴口罩、量體溫、酒精消毒，也會調查休假期間的接觸史，若有任何疑慮不會讓他進入營區，接觸史會從寬認定，若有疑慮會由醫療人員帶到醫療機構做更詳細調查。

至於收假官兵聚集自由廣場，張哲平表示，偏遠營區有需求，部隊協助搭車回去，因此忽略要保持社交距離，國防部會虛心檢討並改進。

口罩 國防部 役男 新冠肺炎 COVID-19

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