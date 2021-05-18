役男收假群聚、戴口罩就寢違防疫方針？網友：不然軍隊解散

有立委在臉書貼文披露，有北部軍事訓練役男集合搭車收假，而且營舍不符防疫要求標準，軍方將要求役男戴口罩睡覺，立委認為軍方此舉顯無視防疫方針，讓軍人暴露在染疫風險下。軍方今提出接訓役男防疫作法，表示役男床鋪之間會用膠膜區隔，避免人與人之間過度接觸。

陸軍司令部今天同時表示，司令部將擇派上校階幹部分赴各新訓旅協助輔導單位防疫整備作為，且將每日召開防疫整備會議，了解各單位整備情形與解決窒礙，希望在國家安全、部隊訓練與防疫工作間取得平衡。

時力立委王婉諭今天以「要國軍睡覺戴口罩?軍中充滿漏洞，恐成為防疫破口」爲題在臉書貼文表示，他們收到軍中陳情，指上百名軍事訓練役男上周們聚集在台北自由廣場準備搭車收假，「超過上百人群聚」遭警方取締，且軍方防疫決策反覆，無視防疫方針，讓義務役男還大批集中搭遊覽車、自行搭乘高鐵客運等方式從雙北地區向外移動。

貼文同時表示，軍中目前多數營區沒有辦法遵照防疫標準規畫環境，國防部宣稱就寢時會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺。

王婉諭在貼文宣稱，軍方之舉讓無數軍人暴露在染疫風險下。她鄭重呼籲國軍，正視防疫措施，不要讓保衛國家的軍人們反而成為防疫破口。

貼文一出，有網友留言關切自己服役的子女，也有人要求立委救救台北市替代役男，因為他們「百人集中住宿於北市中正區，人心惶惶，深怕群聚感染」。

但也有網友留言說，國軍也是為難，他們不回去戰備任務無法執行，不可能讓軍人在家站衛兵、在家打靶、海軍的在家跑船、空軍在家開飛機吧！把任務都放著不管？另有網友說「兵就是找盡各種理由想放假」、「不然軍隊全解散」。

針對王婉諭的「呼籲」，軍方針對防疫時期接訓軍事訓練役防疫作為提出說明：

軍方表示，役男自入營報到開始，要求所有人隨時配戴口罩，除就寢、用餐、盥洗期間，其餘時間皆配戴口罩，就算天氣悶熱不便、室內外操課期間，也是口罩不離。

至於就寢部分，軍方表示，因應營舍建築空間大小不一，駐用30到60床不等，且床與床之間皆用膠膜區隔，避免人與人之間過度接觸，且各兵舍的門口均有放置稀釋酒精供人員隨時使用。

用餐方面，軍方表示，以排為單位，即50-60人在連隊中山室用餐，餐盤皆為個人專用，人員進餐廳前會以酒精實施手部消毒；另外除了區分時段用餐，餐桌亦裝設隔板裝置，避免近距離口沫傳染。

軍方表示，部隊每日上午8點、下午2點以及晚上7點集合時間，皆會量測體溫，並記錄備查以即時監控人員狀況。而操課時，多以室外操課為主。除了最基本的口罩配戴，人與人之間也保持一公尺以上的距離。盥洗時雖然無法配戴口罩，亦區分時段讓訓員分批盥洗，避免擁擠；另外在浴室及廁所，均提供充足的肥皂或洗手乳供大家使用。

軍方表示，營區每周會實施全營區自力消毒、每2周由化學兵部隊至營區用稀釋漂白水消毒，以杜絕病菌滋生。收假時，門口設置體溫量測站嚴管體溫狀況，避免病毒進入營區；入營後填寫防疫自我評估表及休假行止紀錄，以了解役男休假營外活動。