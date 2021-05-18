防疫升級國防部下令 全國軍事院校學生明起離校返家

國防部今日表示，國軍軍事院校學生明日起將離校返家，進行居家線上學習，時間至本月28日止。國防部已要求各軍事校院應確實完成家屬聯繫，並向所屬學生、學員及家長清楚說明，請家長共同協管。

國防部今（18）日表示，依據「中央流行疫情指揮中心」防疫指導及教育部今日公告「大專校院及高級中等以下學校自5月19日至28日改採線上教學」作法，國防部所屬各軍事校院基礎教育及碩、博士班，自明(19)日起至5月28日止，採居家線上學習，線上教學為正式課程，不另行補課。

國防部指出，各軍事校院基礎教育及碩、博士班學員、學生自明日上午起離校，由各校院律定採小批次人流管制、區分時段離校，將以最小編組方式實施，避免人員群聚。國防部已要求各軍事校院應確實完成家屬聯繫，並向所屬學生及家長清楚說明，協請家長共同協管。

國防部日前原宣布，國軍各軍事校院學生十六日收假後，於校區內學生寢室採線上教學；並管制休假至5月28日止，所影響的假期，調整於暑假補休。但今日配合防疫政策，進一步調整作法。