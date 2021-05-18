三軍月底決戰「國軍編裝需求計畫」海鋒大隊擴編排第一

三軍本（5）月底前將把「軍種編裝需求建議」送國防部審議，7月底前核定「國軍編裝需求計畫」後，明年進行編裝執行，優先充實新興兵力與主戰部隊。據了解，這波國軍編裝調整，將置重點於支應採購岸置魚叉飛彈、雄三機動飛彈車的海軍海鋒大隊人力擴編需求。

而國防部表示，過去案例可知，相關組織調整應都能在軍種員額內檢討支應。

國民黨立委廖婉汝、江啟臣、陳以信在立法院外交及國防委員會提案通過，針對國軍義務役兵源不足，加以對美採購武器新興兵力將陸續報到，國防部應深入評估編制結構合理性與人力適切性。國防部應針對各軍種可結合裝備獲得期程，依據裝備換裝或新興兵力編成等原則，就管制節點提出「軍種編裝需求建議」，要求國防部提出書面報告。

國防部表示，國軍兵力結構調整，是依據「打、裝、編、訓」思維理哲，將敵情威脅、戰爭型態，與整體防衛構想，及三軍聯合作戰「打的需求」，並配合武器裝備籌獲計畫性編裝調整，納入「國軍編裝需求規劃」逐年執行，組建最符作戰效益的兵力結構與組織。

國防部說，國軍編裝需求規劃，是依編裝作業流程，由軍種指揮部考量單位任務特性、作戰需求及新式武器裝備獲得期程，在軍種核定員階額內呈報「軍種編裝需求建議」由國防部審查「編設基準及編制效益」的組織與員額，以發揮基本及不對稱戰力，期使各部隊組織編裝朝合理化發展，達成防衛作戰的目標。

國防部說，第一階段的計畫作為，各軍種指揮部依「指揮扁平」、「科技取代人力」、「火力取代兵力」的原則，在軍種核定員階額內詳實檢討組織編裝，並管制每年5月底前將「軍種編裝需求建議」呈報國防部審查。而國防部各聯參依據軍種、指揮部呈報的 「軍種編裝需求建議」，針對「編設基準及編制效益」的編裝調整要項，詳實審查把關，並召開 「初審、複審、審定」等相關會議，多重管制使軍種編制員階額，優先充實「新興兵力」與「主戰部隊」，並於7月底前核定「國軍編裝需求計畫」。

國防部表示，近期員額轉用至主戰部隊運用案例，如「陸軍聯合兵種營編成」、「海軍沱江級艦換裝」及「空軍P-3C反潛機換裝」等，上述組織調整均由軍種核定員額內檢討支應，目前均可發揮部隊組織編裝效益，有效遂行單位任務。

而在第二階段「編裝執行」上，各軍種、指揮部依國防部核定「國軍編裝需求計畫」於次年1、7月執行年度編裝調整案，另若因敵情威脅或新增作戰任務，須辦理臨時、急迫性的編裝調整，循業管體系呈報國防部審核，奉權責長官核定後，也可納入次年度編裝需求規劃。

國防部表示，國軍各項武器裝備籌獲及兵力結構調整，均依敵情威脅、軍事戰略及整體防衛構想審慎評估，凡有助於提升武器裝備效能及國軍戰力，均納入國軍編裝需求規劃，滾動調整組織編裝 以滿足防衛作戰需求，有效提升國軍整體戰力。國防部每年將持續執行國軍編裝調整案，滾動修調國防組織，以建構可恃國防武力，確保國家安全。

據指出，因應美方軍售與國造武器帶來的組織變革，機動雄三發射車與岸置魚叉飛彈執行速度較快，海軍海鋒大隊將擴編。原規劃因應採購雄三等機動飛彈車，海鋒計畫籌建4.5個機動中隊，人員總需求為394人，計畫由汰除艦艇兵力支應，今年成立一個中隊87人，111年成立1.5個隊113人，112年成立2個中隊174人。