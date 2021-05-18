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國軍擬新增家庭照顧假 打新冠肺炎疫苗不適可適用

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部新近公布「國軍軍官士官請假規則」修訂草案，新增「家庭照顧假」。圖／國軍2021年形象月曆，記者洪哲政翻攝
國防部新近公布「國軍軍官士官請假規則」修訂草案，新增「家庭照顧假」。圖／國軍2021年形象月曆，記者洪哲政翻攝

政府全力遏止新冠肺炎疫情，鼓勵民眾施打疫苗，但部分人會產生不適副作用。國防部新近公布「國軍軍官士官請假規則」修訂草案，新增「家庭照顧假」，將請假天數受限在職比例的限制取消，志願役軍官、士官家庭成員因「預防接種」等事須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。

官員表示，所謂「預防接種」，也包括新冠肺炎疫苗施打。

國防部表示，國軍軍官士官請假規則自37年5月12日發布施行後，曾經20次修正，最近一次於106年1月10日修正施行。此次修訂是參酌公務人員及教師請假規則的慰勞假、分娩假及婚假等計算方式，檢討有關請假事由及核給方式，以符人事管理實需。

國防部表示，此次修訂，是修正曾任公務人員慰勞假核給其年資併計方式，及受訓、進修及留職停薪者復職之慰勞假核給；修正分娩前得請部分娩假，並以21日為限；為使婚假更具彈性，修正婚假前後請假期限規範；同時新增家庭照顧假；此外，為增加事假、家庭照顧假、病假、生理假、婚假、產前假、陪產假及喪假運用彈性，修正得以時計。

「國軍軍官士官請假規則」第11條原即規定：志願役軍官、士官因特殊事故必須本人親自處理者或家庭成員因預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，始可請事假，每年准給7日，任職未滿一年者，依在職月數比例計算。

但新修法草案規定：志願役軍官、士官家庭成員因預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請「家庭照顧假」；其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。

國防部說，這是為保障志願役軍官、士官權益，參照公務人員請假規則第20條規定，將第一款家庭照顧假移列增訂為第二款規定，使其請假天數不受在職比例限制。

志願役 國防部 新冠肺炎

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