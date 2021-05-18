讓研發切合軍事需求 中科院可重新任用858位科技軍官

立法院上午三讀通過國家中山科學研究院設置條例修正案，同意中科院重新任用具科技專長軍官，聘用人數上限不得超過設立中科院時編制員額數858人。國防部表示，恢復任用軍職人員可望讓中科院專業研發能與實際三軍使用需求對準。

此外，修法也新增加強涉密人員境管，未來中科院人員要出國或出境，必須經中科院核准，相關入出境規定由國防部訂之。

今天三讀的中科院設置條例修正案，也通過兩項附帶決議，要求國防部在條例修正通過後6個月內，訂定中科院科技軍官至國軍單位交流歷練實施計畫，讓國防科技人力能與部隊實務需求確實結合，已達新制人員任用最佳運用效益。

其次，立院也另以附帶決議要求，未來中科院進用新進軍職人員身分者的受雇權利義務，應就進用情形訂定進用及考核規定。

因今天三讀通過的中科院設置條例修正案涉組織員額增編，修正案卻由國防部拜託朝野立委提出，審查過程一度引發質疑無行政院版，迴避監督與總員額規範問題，兩大黨黨鞭對此都提出異議，經近兩個月協調才取得共識。