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國軍化兵群、軍醫 進駐萬華執行消毒、偵檢快篩任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
三軍總醫院在萬華快篩站投入醫勤人員，協助民眾快篩。醫勤人員放置檢體，並計時20分鐘獲得篩檢結果。圖/軍聞社
三軍總醫院在萬華快篩站投入醫勤人員，協助民眾快篩。醫勤人員放置檢體，並計時20分鐘獲得篩檢結果。圖/軍聞社

因應疫情擴大，陸軍33化學兵群今日持續派遣化學兵部隊，前往台北市萬華區執行消毒作業；三軍總醫院也在萬華快篩站投入醫勤人員，協助民眾快篩，期能阻止疫情擴散。

軍聞社報導，陸軍33化學兵群今日上午派遣督導組及作業兵力近百員，出動重型消毒車、氣霧式消毒器、背負式消毒器、輕型消毒器等機具，針對萬華區環境、快篩站進行消毒，減少病毒傳播風險；三軍總醫院則是派出醫師、護理師、檢驗師、行政人員約50員，駐點在快篩站，協助民眾篩檢。

三軍總醫院副院長何景良表示，民眾經快速篩檢後，20分鐘可得知結果，若呈現陽性反應，將在現地直接進行核酸檢測，若進一步判定為確診，將由衛福部相關單位介入，進行隔離等防疫措施。

而因現場排隊民眾眾多，何景良表示，目前快篩站每日會核發隔一日的號碼牌，讓民眾不用當天浪費時間現場等待，避免群聚造成感染。

33化學兵群於萬華地區消毒。圖/軍聞社
33化學兵群於萬華地區消毒。圖/軍聞社

疫情 陸軍 衛福部

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