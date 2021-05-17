後備軍士官缺員 國防部：跨作戰區編成後備部隊

後備部隊軍士官缺員嚴重，且專長不符，國防部表示，將放寬連級以下的後備部隊領導幹部可由裝甲、砲兵、工兵、通信、行政及後勤等官科出任，不再侷限只有步兵官科；另外，後備軍人將跨作戰區編成，第三作戰區北部後備軍人，可能會到花蓮教召受訓、作戰，第四作戰區南部後備軍人，則可能會被編到台東。

立法院指出，105至109年度我國後備部隊依編制專長選充需求人數約在22萬人至23萬1千餘人之間，經國防部後備指揮部依軍種、階級及專長等條件實施選員，各年度選充結果顯示，後備軍官及士官缺員狀況頗為嚴重，且選充人員「專長相符」比率尚不及七成，恐不利後備部隊整體戰力維持。後備部隊編成雖已依階級及專長實施選員，但近年軍官及士官選充缺員狀況嚴重，選充人員專長相符比率亦有限，要求國防部儘速研謀對策。

國防部回應表示，因應軍、士官部份階額編管數不足，後備指揮部已盤點退伍9至12年內，教召未滿4次軍士官人員，擴大後備部隊選編範圍。

國防部表示，現行後備部隊要員選充作法，因專長充代規範限制，影響部隊選員及降低專長相符率，統由各兵監學校及訓練中心，結合現況重新訂定各類專長適用標準，檢討具有互通性、容易學習，可透過教召專業師資即可培訓獲得的相關專長，以擴大專長相符選用範圍。

國防部也說，會適度放寬兵科限制，擴大專長相符選用範圍。因為後備部隊多屬步兵型態，且步兵屬基本官科，軍、士官幹部及志願役士兵完成分科教育後，即已具備基礎素養，將放寬連級以下領導幹部可由裝甲、砲兵、工兵、通信、行政及後勤等官科選編，以提升編管選充率，也可達到教召公平性。

此外，就後備部隊編制需求及考量大小縣市人口密集及交通便利程度，將以各部隊戰術位置所在縣市為中心，依軍種、專長、階級逐次向外縣市輻射選員，擴大本島開放3、4、5作戰區互充，花蓮地區由第3作戰區選充，台東地區由第4作戰區選充。

國防部認為，這四項措施將有助堅實後備動員能量，充實部隊作戰兵力，並執行後備軍人管理、服務、三軍部隊選編、召集下令、事故處理等相關作業，達到「及時動員、及時作戰」的目標