蔡英文頒褒揚令 表彰飛官潘穎諄「任務結束了謝謝你」

蔡英文總統今天上午前往台東志航基地親頒褒揚令，表彰日前駕駛F-5E戰機時，因發生擦撞意外而殉職的空軍少校潘穎諄，感謝潘對守護國家安全的努力和貢獻。蔡總統在公祭典禮中，先頒發褒揚令，由潘穎諄遺孀郭怡君代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，蔡總統也向家屬慰問致意。

蔡總統致詞時表示，今天抱著最不捨和沉痛的心情， 一起追思潘穎諄。她代表國人感謝潘穎諄，對守護國家安全的努力和貢獻。潘穎諄是非常優秀的飛官，在部隊中，大家都稱「金剛」。做事認真負責而且很講義氣，自我要求也很高。潘穎諄的同袍在追思牆上寫下「永遠想念你全力以赴的態度」。她相信，潘穎諄永遠是大家敬愛的弟兄。

蔡總統說，潘穎諄也是孝順的好兒子、愛家的好丈夫，「全家都以他為榮。」「他從小到大品學兼優，也很有運動天份，不論是羽球或是桌球，都是比賽的常勝軍。從軍之後，穎諄只要有時間，一定會陪在家人身邊。他在社群發文，充滿了和家人、妻子相處的畫面。特別是他寫下『做自己，愛老婆』，更是讓許多朋友感動。」

蔡總統也提到，潘爸爸說，潘穎諄「這一生可說是忠孝兩全了」。她要說，潘穎諄不僅讓潘家人感到驕傲，更是中華民國國軍的驕傲，是全體國人的驕傲。她請國防部務必好好照顧穎諄的家屬，讓潘穎諄的父母、妻子以及襁褓中的孩子，都能安心生活。最後，總統以三軍統帥的身分向潘穎諄說，「你的任務結束了，謝謝你。」

包括國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、陸軍司令陳寶餘及台東縣長饒慶鈴等也出席公祭。

褒揚令全文為：「空軍第七飛行訓練聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十六戰術戰鬥機中隊少校飛行官潘穎諄，機悟俊敏，果毅端方。少歲豪氣霄漢，立願鐵翼鷹揚，爰投身空軍軍官學校，復入空軍航空技術學院情報軍官班研脩，淬鏃鵬舉，展抱伸志。迭任各戰鬥機中隊飛行官，躬蹈戰術飛航演訓，增益防衛固守量能；殫瘁戍備部署要項，克成偵察巡弋重責，矢誓捍禦我東南空域安全，輸忠運智，彌奮當艱。詎意民國一一○年三月二十二日，銜命秉承空中對地戰術操練，模擬敵軍炸射目標，無懼海上天候多變、高空雲層詭譎，專力執行警戒任務；孰料返航遭遇突發危難，不幸因公殉職。嗣獲追晉空軍少校暨追頒忠勇勳章殊榮，抒懷潔矩，器幹丹誠；貞直勇略，楷範足欽。應予明令褒揚，用彰勤藎。」