快訊

疫苗一劑難求…陸若強打兩岸防疫認知戰 蔡政府怎接招？

會考英文／愛不愛吃火鍋生活化入題 單字易讀難在冷門文法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳成功嶺雙北士兵本周不用收假 陸軍十軍團：假訊息

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中成功嶺。本報資料照片
台中成功嶺。本報資料照片

陸軍第十軍團指揮部今天表示，有關網路社群流傳「成功嶺雙北士兵本周不用收假」，軍方澄清這是「假訊息」，請外界勿輕信及轉傳，避免誤導社會視聽。第十軍團澄清，所屬官兵若接獲中央疫情管制中心通報，與確診人員足跡重疊者，始可經報備後，實施居家區隔管理，「本周不收假」是惡意解讀的假訊息。

第十軍團表示，為因應雙北地區防疫提升至第三級警戒，指揮部立即調查所屬各單位居住雙北地區之官士兵及役男，倘若接獲中央流行疫情管制中心通報，與新冠肺炎確診者足跡重疊者，經報備確認後，單位主官得依中央流行疫情指揮中心及國防部規範，從寬認定，並採取必要管制措施，以確保個人健康，避免返營造成群聚。

第十軍團強調，指揮部恪遵中央及國軍防疫政策指導，要求所屬各單位依「建立個人防線、阻斷傳染鏈」原則，務實執行防疫作為；另國軍各部隊訓練均按計劃執行，並持續落實防疫作為，以確保官兵健康與部隊整體戰力。

疫情 假訊息 國軍

延伸閱讀

防疫升溫 早安圖改為提醒防疫為台灣加油

疫情嚴峻LINE群組竟有停課假訊息 花蓮市公所嚴正駁斥

嘉義女子傳「發現3確診」假訊息 警清晨帶回訊問查辦

「罔腰」假懷孕曬超音波照遭移送 結果出爐

相關新聞

獨／軍中兩性問題多 他一夕間連遭5女兵投訴性騷陷地獄

空軍某部一名已婚上校遭控與同單位某女性部屬「過從甚密」，遭同單位官兵攝下其兩人相約植物園的畫面，空軍高層接獲投訴後派出監...

網傳成功嶺雙北士兵本周不用收假 陸軍十軍團：假訊息

陸軍第十軍團指揮部今天表示，有關網路社群流傳「成功嶺雙北士兵本周不用收假」，軍方澄清這是「假訊息」，請外界勿輕信及轉傳，...

看清楚不逾矩 國軍反「性騷擾」、「性霸凌」法令明確

國防部在內部訂有國軍「性騷擾」與軍校「性霸凌」的防治措施，稱基於保護軍校學生身分在「性別意識與價值觀仍未定型前」，強調宜...

成功嶺免收假？十軍團：須與確診者足跡重疊經報備確認

網路社群流傳「成功嶺雙北士兵本週不用收假」，陸軍第十軍團指揮部上午表示這是「假訊息」。第十軍團澄清表示，所屬官兵若接獲中...

疫情升級 5月份常備兵及補充兵役男停止入營

中央疫情指揮中心已發布台北市及新北市為第三級警戒區域。考量疫情升級，內政部役政署表示，5月份常備兵及補充兵役男停止入營，...

總統今出席飛官公祭 禁媒體採訪

政府防疫如臨大敵，總統府昨宣布將減少非必要的公開行程，蔡英文總統今天將出席台東志航基地殉職飛官潘穎諄公祭儀式，不開放媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。