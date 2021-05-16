聽新聞
test
0:00 / 0:00
看清楚不逾矩 國軍反「性騷擾」、「性霸凌」法令明確
國防部在內部訂有國軍「性騷擾」與軍校「性霸凌」的防治措施，稱基於保護軍校學生身分在「性別意識與價值觀仍未定型前」，強調宜教不宜罰原則；但國軍部隊「性騷擾」樣態及罰則明確，軍士官兵必須恪守。
國防部表示，國防部參據教育部性別平等教育法」，已於101年10月5日令頒「軍事學校預備學校校園性侵害性騷亂或性霸凌處理要點」，另基於保護軍校學生身分在性別意識與價值觀仍未定型前，強調宜教不宜罰原則，特別規範學校機關、軍校生相關要點保障學生身分人員權益。
而國防部「國軍人員性騷擾處置及性侵害預防實施規定」，是依據衛福部「性騷擾防治法」及勞動部「性別工作平等法」，於94年12月13日完成令頒，規範全體國軍人員據此保障相關工作平等、性別地位、性騷擾事件、申訴及調查程序等權益，現行各級部隊生活、教育、訓練及領導統御各層面，確依循法條規定管理行之；而凡肇生類案件，均依上開規定依法適處。
國防部指出，「性騷擾」適用於國軍各單位軍文職、聘僱人員，騷擾指性侵害犯罪以外，對他人實施違反人的性別特徵、性別特質、性傾其意願而與性或性別向或性別認同有關之行為；軍校中的「性霸凌」，適用於國軍軍事院校校園學生，性霸凌係指透過言語、肢體或其他暴力、對於他人的性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾者。
國防部表示，統計該部近107至109年3年來，違反「長官(部屬)職役職責」及「同袍欺凌」等案件計有51件，其中以違反部屬職責即不服管教65%最高；違反長官職責即違反管教19%次之，同袍欺凌則占16%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言