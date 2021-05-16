看清楚不逾矩 國軍反「性騷擾」、「性霸凌」法令明確

國防部在內部訂有國軍「性騷擾」與軍校「性霸凌」的防治措施，稱基於保護軍校學生身分在「性別意識與價值觀仍未定型前」，強調宜教不宜罰原則；但國軍部隊「性騷擾」樣態及罰則明確，軍士官兵必須恪守。

國防部表示，國防部參據教育部性別平等教育法」，已於101年10月5日令頒「軍事學校預備學校校園性侵害性騷亂或性霸凌處理要點」，另基於保護軍校學生身分在性別意識與價值觀仍未定型前，強調宜教不宜罰原則，特別規範學校機關、軍校生相關要點保障學生身分人員權益。

而國防部「國軍人員性騷擾處置及性侵害預防實施規定」，是依據衛福部「性騷擾防治法」及勞動部「性別工作平等法」，於94年12月13日完成令頒，規範全體國軍人員據此保障相關工作平等、性別地位、性騷擾事件、申訴及調查程序等權益，現行各級部隊生活、教育、訓練及領導統御各層面，確依循法條規定管理行之；而凡肇生類案件，均依上開規定依法適處。

國防部指出，「性騷擾」適用於國軍各單位軍文職、聘僱人員，騷擾指性侵害犯罪以外，對他人實施違反人的性別特徵、性別特質、性傾其意願而與性或性別向或性別認同有關之行為；軍校中的「性霸凌」，適用於國軍軍事院校校園學生，性霸凌係指透過言語、肢體或其他暴力、對於他人的性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾者。

國防部表示，統計該部近107至109年3年來，違反「長官(部屬)職役職責」及「同袍欺凌」等案件計有51件，其中以違反部屬職責即不服管教65%最高；違反長官職責即違反管教19%次之，同袍欺凌則占16%。