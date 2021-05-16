獨／軍中兩性問題多 他一夕間連遭5女兵投訴性騷陷地獄

空軍某部一名已婚上校遭控與同單位某女性部屬「過從甚密」，遭同單位官兵攝下其兩人相約植物園的畫面，空軍高層接獲投訴後派出監察單位調查，決議將他記過調職，將在6月1日退伍。此外，空軍一名少校竟連遭五名女兵投訴性騷案，空軍正一一舉行性平會審議，現第一案已裁定性騷成立。

本報接獲投訴，空軍某部上校與同辦公室雇員交往過密，相關舉措遭揭發後，上校緊急打報告退伍。另有一名少校遭控五件性騷案。

據軍內指出，這名上校疑遭官兵跟監拍攝，發現其與女雇員兩人在植物園約會，向上投訴；而遭控性騷的少校過去長期與同單位女性同仁相處正常，但近期疑有領導統御的因素磨合，男女間產生齟齬，少校過去與多名中性特質女兵間摟肩搭背的舉措，一夕間全遭投訴，少校立即調職看管，眼看工作可能不保。

空軍司令部表示，上校案由司令部監察部門親自分案調查，該名上校營外行為逾矩案已確立，因行為逾矩，空軍已於於5月12日核予記過二次處分，並調離主官現職改任諮議官，並核定6月1日退伍。

至於少校涉嫌對同仁性騷擾案，案發後已遭調職看管，靜候調查。空軍司令部正一一召開性平會分案審議，經查性騷擾案共五案，第一案經查成立，委員會決議核予申誡二次處分；其餘四案預於5月19日由性評會決議後核予適當處分。而如決議屬實且當事人提出告訴，將移送司法機關偵辦。