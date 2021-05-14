化學兵投入防疫消毒 軍友社慰勞贈禮打氣

新冠肺炎疫情擴散，國軍化學兵部隊忙於投入消毒行動。先前就已經支援北部縣市多次任務的陸軍第六軍團的33化兵群，今天再度兵分兩路，前往新北、桃園市支援消毒。群指揮官龔龍峰上校親自率隊前往桃園國際機場諾富特飯店一館、二館進行作業。中華民國軍人之友社理事長李棟樑，也與副參謀總長執行官徐衍璞上將一起，前往33化兵群慰勞官兵。

李棟樑表示，化學兵同仁冒著病毒的風險，在第一線捍衛國人抗疫防線，軍友社為表達全國各界對官兵的敬意與感謝，特別加贈官兵上百箱泡麵、飲料、統一超商提貨卡，以及國賓飯店住宿券。他並且當場承諾，等到疫情結束，一定要宴請全體官兵。徐執行官則代表邱部長，感謝李理事長對國軍關懷備至，為辛苦執行防疫任務的官兵們提振士氣。一行人另外前往位於龍潭的陸軍特戰指揮部慰勞官兵。