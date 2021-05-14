空軍涉貪少將羈押禁見 國防部：秉公處理絕不寬貸

新北地檢署偵辦空軍作戰司令部「福興營區」整建工程所生弊端，去年認為罪證不足，涉嫌索賄4500萬元的張姓少將不起訴，今年意外因為另案偵辦該工程營造商中華工程前董事長沈華養涉其他案，發現張姓少將涉貪的新事實、新證據，今天向法院聲請張姓少將羈押禁見。國防部今天表示，將全力配合協助釐清案情，若確有涉法情事，將依法秉公處理。

國防部表示，2017年空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，目前依約督導執行中，張姓少將前經新北地檢署偵查終結獲不起訴處分，因檢調機關就同案重新調查，國部全力配合協助釐清案情。

國防部表示，國防部堅守「依法行政、毋枉毋縱」立場，全案目前已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。