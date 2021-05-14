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清空16天後 化學兵消毒華航諾富特飯店

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午在餐廳噴撒消毒藥水。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午在餐廳噴撒消毒藥水。記者鄭超文／攝影

因員工染疫，華航諾富特飯店被淨空16天後，陸軍33化學兵群與桃園市環保局一早就前往飯店進行全面消毒，陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰表示，主要針對飯店一館與二館進行全面消毒， 由於飯店內有約470個房間，加派督導組及作業兵力60員，化學兵針對餐廳與客房等每個角落都徹底消毒。

化學兵群一早就在飯店集合，穿著全套防護裝備待命，由於消毒作業要耗時約兩小時，在作業前所有人先排隊上廁所，因為著裝後要經過徹底清消後才能脫下裝備。

另外，由於飯店很大，化學兵使用衛福部規定的1000ppm的漂白水消毒，指揮官特別要求飯店在作業前將空調都打開，藉由空調的循環，讓消毒藥劑能空調吸入，並在整棟大樓瀰漫，讓空調系統也被消毒，在淨置20-30分鐘，再請工作人員進行擦拭。

華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午出動60員兵力進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午出動60員兵力進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午進入飯店內準備消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午進入飯店內準備消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午前往進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午前往進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午前往進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午前往進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午使用氣霧式消毒器及背負式消毒器等機具進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午使用氣霧式消毒器及背負式消毒器等機具進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午使用氣霧式消毒器及背負式消毒器等機具進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午使用氣霧式消毒器及背負式消毒器等機具進行消毒。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午前往進行消毒，連地下車道也不放過。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店在淨空16天後，化學兵群上午前往進行消毒，連地下車道也不放過。記者鄭超文／攝影

陸軍 諾富特

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