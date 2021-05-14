清空16天後 化學兵消毒華航諾富特飯店

因員工染疫，華航諾富特飯店被淨空16天後，陸軍33化學兵群與桃園市環保局一早就前往飯店進行全面消毒，陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰表示，主要針對飯店一館與二館進行全面消毒， 由於飯店內有約470個房間，加派督導組及作業兵力60員，化學兵針對餐廳與客房等每個角落都徹底消毒。

化學兵群一早就在飯店集合，穿著全套防護裝備待命，由於消毒作業要耗時約兩小時，在作業前所有人先排隊上廁所，因為著裝後要經過徹底清消後才能脫下裝備。