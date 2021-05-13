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空軍展開台美F-16戰機換防任務 航迷直擊我機降檀香山

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
署名Aeros808的航空迷在Instagram上公布多張我空軍F-16戰機降落檀香山井上建國際機場的照片，其中一架戰機已改漆國軍序號6621。圖／Aeros808授權使用
署名Aeros808的航空迷在Instagram上公布多張我空軍F-16戰機降落檀香山井上建國際機場的照片，其中一架戰機已改漆國軍序號6621。圖／Aeros808授權使用

空軍執行F-16戰機性能提升的「鳳展」計畫，近期要將長年部署駐美國亞利桑那州路克基地擔任訓練任務的F-16機隊，調返國內接受升級。一位署名Aeros808的航空迷在夏威夷目擊，空軍派往路克接替訓練任務的F-16V戰機，已過境檀香山井上建（Daniel K. Inouye）國際機場，顯示移防計劃已啟動。

對此，空軍司令部今天表示，該部針對外傳資訊毫無所悉，不予評論。

署名Aeros808的航迷，在專屬IG上有各國軍民航機降落檀香山井上建國際機場的精彩照片。他今天貼文披露，有五架來自台灣的F-16戰機過境當地，他並攝下起降機影。

Aeros808攝下的照片顯示，其中一架F-16戰機已改漆國軍序號6621，另架則仍保留美軍序號93-708。作者稱是以機號辨識出戰機來自台灣。今天經記者聯繫，授權本報使用照片報導。

而對於台灣駐防路克基地的F-16戰機是否也開始移防？有航迷在Aeros808的網頁討論說，路克基地的F-16戰機暫無移防跡象。

由於我方F-16戰機已在飛往路克途中，我方在路克基地的F-16戰機近期勢必將飛返台灣，由於涉及檢疫程序，軍方高層下令空軍冷處理此事。不過已有航迷準備在嘉義、花蓮、台中三處機場蹲點，希望攝得F-16戰機返台的照片。

署名Aeros808的航空迷在Instagram上公布兩張我空軍F-16戰機降落檀香山井上建國際機場的照片，分別為一架F-16A降落，以及兩架F-16A停在機場大坪。其中一架飛機已經改漆上國軍序號6621。圖／Aeros808授權使用
署名Aeros808的航空迷在Instagram上公布兩張我空軍F-16戰機降落檀香山井上建國際機場的照片，分別為一架F-16A降落，以及兩架F-16A停在機場大坪。其中一架飛機已經改漆上國軍序號6621。圖／Aeros808授權使用
名署名Aeros808的網友，在社群網站Instagram上公布多張我F-16戰機降落檀香山井上建國際機場的照片，其中一架仍保留美軍序號93-708。圖／Aeros808授權使用
名署名Aeros808的網友，在社群網站Instagram上公布多張我F-16戰機降落檀香山井上建國際機場的照片，其中一架仍保留美軍序號93-708。圖／Aeros808授權使用

F-16 戰機

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