空軍展開台美F-16戰機換防任務 航迷直擊我機降檀香山

空軍執行F-16戰機性能提升的「鳳展」計畫，近期要將長年部署駐美國亞利桑那州路克基地擔任訓練任務的F-16機隊，調返國內接受升級。一位署名Aeros808的航空迷在夏威夷目擊，空軍派往路克接替訓練任務的F-16V戰機，已過境檀香山井上建（Daniel K. Inouye）國際機場，顯示移防計劃已啟動。

對此，空軍司令部今天表示，該部針對外傳資訊毫無所悉，不予評論。

署名Aeros808的航迷，在專屬IG上有各國軍民航機降落檀香山井上建國際機場的精彩照片。他今天貼文披露，有五架來自台灣的F-16戰機過境當地，他並攝下起降機影。

Aeros808攝下的照片顯示，其中一架F-16戰機已改漆國軍序號6621，另架則仍保留美軍序號93-708。作者稱是以機號辨識出戰機來自台灣。今天經記者聯繫，授權本報使用照片報導。

而對於台灣駐防路克基地的F-16戰機是否也開始移防？有航迷在Aeros808的網頁討論說，路克基地的F-16戰機暫無移防跡象。