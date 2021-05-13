應急戰備 海軍投兩億餘元年底前整修強化全國制海雷達

國防部今天發布採購決標公告，海軍海洋監偵指揮部投入2億5661萬7000元預算，委由中科院執行「中、遠程雷達委（製）案」，緊急在今年底前更新強化本島各地海軍雷達站的雷達本體。

這項標案履約地點包括台北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、連江縣等，全國臨時區域的雷達站都包括在內。

面對共軍與美軍艦艇頻繁進入我海域，海軍除已委申科院生產機動式的海軍蒼穹遠程機動雷達車組外，同時緊急執行110-111年度「中、遠程雷達委修委製案」，決標金額為2億5661萬7000元，以最有利標形態，委由國家中山科學研究院在年底前完成各雷達站雷達本體委修委製案。

在長期規劃上，海軍以「明遠計畫」為名，投入50億元執行「海洋監偵能量整體提升案」，強化海上目標監偵能力，支援作戰任務。海軍說，考量雷達站為敵首要攻擊目標，為避免雷達陣地遭攻擊時致人員嚴重損傷，計畫將海軍各雷達站，參照空軍區域作戰管制中心運用方式，將人員部署在各區域雷達情資整合中心，距雷達實體有一段距離，確保安全。