疫情嚴峻 國防部令化學兵作好大面積消毒準備

新冠肺炎疫情持續嚴峻，國防部已下令化學兵部隊作好大面積消毒準備，整備各式防護服與偵消車，備便因應中央防疫指揮中心指示出動。

陸軍北中南分別部署有33、36、39化學兵群，各自配備有多功能型「MD-105重型消除車」可載重3500公升水量，包括2000公升藥箱、1000公升水箱及500公升混合槽，車前配有10個噴灑頭，依需求可調整為霧狀或柱狀水柱，車後另配有2組人員噴灑槍，實施泡沫及冷水噴灑消除作業。

「MD-105重型消除車」具備輻射落塵、化學戰劑、工業毒化物、生物病原體等消除功能，並配載柴油鍋爐，提供作業人員即時的熱水沐浴，一天可執行四萬平方公尺面積消毒。是國軍化兵部隊執行大面積消毒的利器。

此外，化學兵防護服共分為A、B、C、D等級；其中又以A級為最高級，有採內循環呼吸系統；一般化學兵執行消毒任務均著C級防護服，並搭配N99防疫口罩。

國防部下令，化學兵部隊整備相關裝備，作好大面積消毒準備，部隊保持隨可出勤狀態。 新冠肺炎疫情持續嚴峻，國防部已下令化學兵部隊作好大面積消毒準備，整備各式防護服與偵消車，備便因應中央防疫指揮中心指示出動。圖／總統府

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