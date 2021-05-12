國防部：停辦懇親會、慶生會及營區開放 休假罩不離口

新冠肺炎疫情升高到有社區感染疑慮，國防部今天表示，國軍「疫情指揮中心」已下令各部隊暫緩辦理懇親會、慶生會及各類營區開放、參觀、競賽等大型集會活動。但並未下令停止外散宿或休假，僅呼籲官兵休假避免前往人潮聚集處，且須罩不離口。

根據網友在臉書粉專「靠北長官」披露，因新冠肺炎疫情升高，考量防疫超前部署，北部戰管聯隊已下令官兵停止外散宿。但官兵抱怨，同屬營區很多單位都沒禁，只有戰管聯隊北部單位自己禁，沒有意義。

但國防部今天表示，目前僅下令各單位暫緩辦理懇親會、慶生會及各類營區開放、參觀、競賽等大型集會活動。而洽公及須進入營區時，應落實實名制及消毒，並應配合營區相關防疫措施。營區間也應減少洽公或交流活動，如有公務，應儘量採電話或視訊等多元方式執行。但並未下令停止外散宿。

因應「新冠肺炎」升溫，國防部當前防疫作為還有：

國軍各項防疫作為，均依中央流行疫情指揮中心防疫指導辦理，並保持與中央同步，滾動式修正。

國防部業遵中央防疫政策，令發各單位具體作法遵辦，並要求官兵提高警覺，所有集會活動維持社交距離及全程配戴口罩，落實實聯制、體溫量測、消毒等措施。

國防部表示，各單位落實各級督管機制，置重點於命令貫徹與部隊各項防疫作為，如「體溫量測」、「區隔休養區」、「動線規劃」與「分艙分流」措施。

國防部表示，各級部隊應持續強化官兵防疫宣教，應避免進入密閉公共空間並罩不離口，減少參加大型活動與聚餐等。

而即日起至6月底，後備軍人教育及勤務召集訓練暫緩。國軍各部隊訓練完成妥善訓練編組與場地規劃，適時調整於戶外通風良好處施訓。