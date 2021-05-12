搞錯單位？國防部今重新公告空軍執行軍購飛彈維修案
國防部昨日發布決標公告，以2億9102萬1839元台幣，透過軍售管道委由美軍為「陸軍司令部」執行飛彈後續支援維修。但國防部今（12）日重新公告此案，履約執行單位調整為「空軍司令部」，研判為部署在花蓮與嘉義F-16空載飛彈進行維修。
此案原先在4月29日由駐美軍事代表團開標，由美國在台協會（AIT）得標，履約地點在花蓮與嘉義，執行飛彈後續支援維修。國防部昨日公告，原標案註記此案洽辦單位為空軍司令部，但履約執行機關卻是陸軍司令部，因此研判維修標地並非空軍飛彈，而為部署在陸軍的野戰防空飛彈。
但國防部今天重新公告此案，將履約單位重新調整為空軍司令部，履約時間為今（110）4月29日起至114年12月31日止。因此研判F-16戰機空載飛彈進行遊修業務。
F-16戰機配備的各式中短程空對空飛彈丶雷射導引炸彈，從常見AGM-84L魚叉反艦飛彈到AGM-65G-2空射小牛飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈等。
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