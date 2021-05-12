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國軍官兵團體保險理賠額度擬調高 350萬提升到600萬元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「國軍團體保險」額度過低，國防部初步重新規劃，擬將一般勤務團體保障額度提高。全體官兵執行「一般勤務」的保險理賠金額，將比照敘部擬修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」的調增基準，由350萬元提升至600萬元。圖／本報資料照
「國軍團體保險」額度過低，國防部初步重新規劃，擬將一般勤務團體保障額度提高。全體官兵執行「一般勤務」的保險理賠金額，將比照敘部擬修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」的調增基準，由350萬元提升至600萬元。圖／本報資料照

國軍團體保險」額度過低，國防部初步重新規劃，擬將一般勤務團體保障額度提高。全體官兵執行「一般勤務」的保險理賠金額，將比照銓敘部擬修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」的調增基準，由350萬元提升至600萬元，相關所需新增保費預算，國防部正請保險公司評估報價，連帶修法，將陳送行政院審議。

現行國軍全體官兵在執行「一般勤務」時，因公傷亡最高理賠新台幣350萬元，非因公傷亡理賠200萬元；若屬執行「特殊勤務」，包括空勤、潛艦、彈藥及水中爆破的官兵，因公傷亡最高理賠1000萬元。

但國防部說，官兵執行「一般勤務」保險理賠金額350萬元的基準，自90年1月制訂迄今，超過20年未檢討調整。鑑於我國消費者物價指數等各類經濟數據條件，受全球經濟成長因素牽動影響，連年攀升，原保障金額對傷亡官兵或其遺族而言，未足夠現實經濟生活所需，另為提升官兵執行戰備演訓任務工作士氣，對於執行高風險勤務的官兵，保障理賠金額也有增加的必要。

國防部表示，將比照敘部擬修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」的調增基準，將國軍執行一般勤務的團體保障額度，由350萬元提升至600萬元；而在特殊勤務團體保障對象方面，官兵執行「特殊勤務」的保險理賠金額1000萬元，除現行空勤、潛艦、彈藥及水中爆破三類人員外，檢討增納「特種軍人、艦艇官兵」職類人員。

國防部表示，依上述規劃方案，同步研修「國軍團體意外保險作業實施規定」，待完成預算推估等作業後，即陳送行政院審議。

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