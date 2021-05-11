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疫情延燒！國防部：後備教召停止至6月30日 不用補召
國防部今日表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，本部依「中央流行疫情指揮中心」5月11日防疫指導，自110年5月12日起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓迄解召日止。
國內疫情升溫，中央疫情指揮中心今（11日）日宣布，提升疫情警戒至第二級，並從即日起到6月8日停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。
國防部指出，暫停辦理的教育召集，考量年度訓練流路已排定，將不實施補召。
由於七月將實施漢光37號實兵演練，疫情是否影響後備動員召集？將領表示，還需要觀察，視疫情後續發展、管控而定。
今年漢光37號演習實兵操演，軍方號稱將動員8000餘名後備軍人參演。
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