快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情延燒！國防部：後備教召停止至6月30日 不用補召

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部曾表示，今年將動員8000餘名後備軍人參演漢光37號演習實兵操演，人數將是去年的八倍，而今年同樣也有後備軍人操砲實彈射擊科目。圖為去年「漢光36號」演習實兵操演 「聯合反登陸作戰」操演中，擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊。圖／軍聞社
國防部曾表示，今年將動員8000餘名後備軍人參演漢光37號演習實兵操演，人數將是去年的八倍，而今年同樣也有後備軍人操砲實彈射擊科目。圖為去年「漢光36號」演習實兵操演 「聯合反登陸作戰」操演中，擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊。圖／軍聞社

國防部今日表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，本部依「中央流行疫情指揮中心」5月11日防疫指導，自110年5月12日起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓迄解召日止。

國內疫情升溫，中央疫情指揮中心今（11日）日宣布，提升疫情警戒至第二級，並從即日起到6月8日停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

國防部指出，暫停辦理的教育召集，考量年度訓練流路已排定，將不實施補召。

由於七月將實施漢光37號實兵演練，疫情是否影響後備動員召集？將領表示，還需要觀察，視疫情後續發展、管控而定。

今年漢光37號演習實兵操演，軍方號稱將動員8000餘名後備軍人參演。

疫情 國防部 教召

延伸閱讀

讓國軍吃美豬 國民黨要求國防部道歉並公布吃了多少

對美軍購 陸軍2億餘元委美執行飛彈後續支援維修

作戰區指揮官 不再限定是陸軍

國軍吃美豬…藍批政府背叛台灣豬農

相關新聞

疫情延燒！國防部：後備教召停止至6月30日 不用補召

國防部今日表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，本部依「中央流行疫情指揮中心」5月11日防疫指導，自110年5月12日起...

對美軍購 陸軍2億餘元委美執行飛彈後續支援維修

國防部今日發布決標公告，以2億9102萬1839元台幣，透過軍售管道委由美軍為陸軍執行飛彈後續支援維修，研判是復仇者防空...

陸民橡皮艇橫越海峽 海巡未理出有無特殊滲透目的

大陸男子搭乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，海巡署向國安單位提出簡報，稱男子自述是以手機上的指南針作為導航跨過海峽的工具，目前...

海陸首位戰車女連長陳柔安 率隊闖三軍聯訓

軍方披露海軍陸戰隊戰車部隊培訓出首位女性戰車連長，海軍官校103年班電機系畢業的陳柔安，日前率隊接受三軍聯合作戰訓練測考...

作戰區指揮官 不再限定是陸軍

本報昨天報導明年一月起軍團將改稱作戰區。國防部長邱國正昨在立院備詢時證實，因應聯合作戰需求，正推動澎湖、花東指揮部，第六...

國軍吃美豬…藍批政府背叛台灣豬農

國軍副食出現「外包標台豬，內裝標美豬」的加工肉排，國防部和衛福部原都稱此做法符合標示規定，但遭外界質疑「洗產地」，昨在立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。