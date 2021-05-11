快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸民橡皮艇橫越海峽 海巡未理出有無特殊滲透目的

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
大陸男子搭乘橡皮艇橫渡台灣海峽登陸台中港。圖／本報記者翻攝
大陸男子搭乘橡皮艇橫渡台灣海峽登陸台中港。圖／本報記者翻攝

大陸男子搭乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，海巡署國安單位提出簡報，稱男子自述是以手機上的指南針作為導航跨過海峽的工具，目前找不出其具有特殊目的或背景的情資。而針對此案檢討，海巡將加強「艦艇巡弋」、「雷達偵蒐」、「巡邏守望」，三道監偵幕防線的功能。

國防部長邱國正昨日證實此案事發後國安單位曾召開檢討會議，他說政府不會逃避責任。而全案還在釐清中。

根據海巡署向國安單位呈報資料顯示，大陸地區人民周姓男子自述於今（110）年4月30日上午10時自福建省石獅市岸際駕橡皮艇外掛舷外機出發，並運用手機指南針導航往台中方向，於同（30）日晚間9時30分抵達台中港岸際並上岸，警政署台中港務警察總隊獲報，派員查獲，周男表示嚮往台灣自由，後續依法偵辦。

對此案，海巡署提出後續將強化三道監偵幕「艦艇巡弋」、「雷達偵蒐」、「巡邏守望」，以複式確認，提升查緝效果，並就海域、海岸轄區重點及可疑船隻，加強檢查，以防杜不法。政府已下令國安單位加強查緝境外人士偷渡來台情形，嚴密邊境管理；至於偷渡上岸得逞的大陸民人，則將由權責機關依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理，國安單位並未理出偷渡客具有滲透目的或特殊背景。

海巡署 國安 偷渡

延伸閱讀

陳佩琪嗆「總統打疫苗沒」 北市議員：這是國安議題

港警：半年收到逾10萬條國安舉報訊息

1萬人民幣收買人心 退役中校當共諜刺探情報要坐牢

橡皮艇偷渡責任誰扛 邱國正：要我代表海巡講話辦不到

相關新聞

對美軍購 陸軍2億餘元委美執行飛彈後續支援維修

國防部今日發布決標公告，以2億9102萬1839元台幣，透過軍售管道委由美軍為陸軍執行飛彈後續支援維修，研判是復仇者防空...

陸民橡皮艇橫越海峽 海巡未理出有無特殊滲透目的

大陸男子搭乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，海巡署向國安單位提出簡報，稱男子自述是以手機上的指南針作為導航跨過海峽的工具，目前...

海陸首位戰車女連長陳柔安 率隊闖三軍聯訓

軍方披露海軍陸戰隊戰車部隊培訓出首位女性戰車連長，海軍官校103年班電機系畢業的陳柔安，日前率隊接受三軍聯合作戰訓練測考...

作戰區指揮官 不再限定是陸軍

本報昨天報導明年一月起軍團將改稱作戰區。國防部長邱國正昨在立院備詢時證實，因應聯合作戰需求，正推動澎湖、花東指揮部，第六...

國軍吃美豬…藍批政府背叛台灣豬農

國軍副食出現「外包標台豬，內裝標美豬」的加工肉排，國防部和衛福部原都稱此做法符合標示規定，但遭外界質疑「洗產地」，昨在立...

登船工具組採購 海軍：依法嚴格要求廠商履約或解約

立委披露海軍採購海陸突擊艇登船工具組已2度驗收未過，海軍司令部今天表示，海軍後續將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。