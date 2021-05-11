陸民橡皮艇橫越海峽 海巡未理出有無特殊滲透目的

大陸男子搭乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，海巡署向國安單位提出簡報，稱男子自述是以手機上的指南針作為導航跨過海峽的工具，目前找不出其具有特殊目的或背景的情資。而針對此案檢討，海巡將加強「艦艇巡弋」、「雷達偵蒐」、「巡邏守望」，三道監偵幕防線的功能。

國防部長邱國正昨日證實此案事發後國安單位曾召開檢討會議，他說政府不會逃避責任。而全案還在釐清中。

根據海巡署向國安單位呈報資料顯示，大陸地區人民周姓男子自述於今（110）年4月30日上午10時自福建省石獅市岸際駕橡皮艇外掛舷外機出發，並運用手機指南針導航往台中方向，於同（30）日晚間9時30分抵達台中港岸際並上岸，警政署台中港務警察總隊獲報，派員查獲，周男表示嚮往台灣自由，後續依法偵辦。

對此案，海巡署提出後續將強化三道監偵幕「艦艇巡弋」、「雷達偵蒐」、「巡邏守望」，以複式確認，提升查緝效果，並就海域、海岸轄區重點及可疑船隻，加強檢查，以防杜不法。政府已下令國安單位加強查緝境外人士偷渡來台情形，嚴密邊境管理；至於偷渡上岸得逞的大陸民人，則將由權責機關依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理，國安單位並未理出偷渡客具有滲透目的或特殊背景。