海陸首位戰車女連長陳柔安 率隊闖三軍聯訓

軍方披露海軍陸戰隊戰車部隊培訓出首位女性戰車連長，海軍官校103年班電機系畢業的陳柔安，日前率隊接受三軍聯合作戰訓練測考，擔任操演單位戰車射擊指揮官。

軍聞社報導，陳柔安是99旅戰車營戰二連的連長，也是海軍陸戰隊首位戰車部隊的女性主官。她擔任操演單位戰車射擊指揮官，展現專業領導風範。

陳柔安說，選擇戰車單位的初心是一股熱情，過去學姐們投身步兵與砲兵單位居多，而她對戰車部隊充滿好奇與嚮往，為挑戰不一樣的軍旅，她選擇戰車單位，成為陸戰隊戰車部隊裡的「嬌點」。

陳柔安表示，她從下部隊以來，在戰車營先後擔任排長、訓練官、後勤官等職務。初任連長時，雖然與部隊有些磨合，但昔日所累積的工作經驗使她能迅速了解自己的不足之處，謙遜修正並儘快適應，進而帶領部隊完成各項的操演任務。

陳柔安表示，不論性別為何，只要在自己的崗位上用心對待每件事，任何事都能打破刻板印象。