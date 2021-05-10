聽新聞
test
0:00 / 0:00

登船工具組採購 海軍：依法嚴格要求廠商履約或解約

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
基進立委陳柏惟今天在立法院披露，海軍已向他的國會辦公室坦承，此案已兩次驗收不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。圖/取自立法院直播畫面
基進立委陳柏惟今天在立法院披露，海軍已向他的國會辦公室坦承，此案已兩次驗收不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。圖/取自立法院直播畫面

立委披露海軍採購海陸突擊艇登船工具組已2度驗收未過，海軍司令部今天表示，海軍後續將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以維海軍最大權益。

海軍陸戰隊去年7月辦理突擊艇登船工具組採購招標，得標商提供產品始終無法通過驗收，基進立委陳柏惟今天在立法院披露，海軍已向他的國會辦公室坦承，此案已兩次驗收不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。立委追問下，海軍參謀長蔣正國也坦承，此案現在不敢保證能如期完成，現已按合約找法律顧問諮詢中。

為此，海軍司令部今天發出新聞稿表示，海軍辦理登船工具組招標案，均依政府採購法及法定程序辦理作業。

海軍司令部指出，海軍依合約規範，已完成第1批登船工具組驗收作業，確有部分品項未達驗收標準。

海軍司令部指出，海軍後續將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以維海軍最大權益。

海軍 立法院 陳柏惟

延伸閱讀

刪Q二階送出 顏寛恒致陳柏惟：好立委只要做到照顧選民

突擊艇登船工具組採購 海軍：驗收兩次不合格重辦採購

刪Q總部遞交2階段連署書 陳柏惟：護航盧市府

刪Q二階今送件共32310份 能趕上828公投？看中選會

相關新聞

國軍吃美豬…藍批政府背叛台灣豬農

國軍副食出現「外包標台豬，內裝標美豬」的加工肉排，國防部和衛福部原都稱此做法符合標示規定，但遭外界質疑「洗產地」，昨在立...

登船工具組採購 海軍：依法嚴格要求廠商履約或解約

立委披露海軍採購海陸突擊艇登船工具組已2度驗收未過，海軍司令部今天表示，海軍後續將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以維...

國防部已簽約買美豬 無法承諾吃國產豬

針對國軍左營副供站提供的豬排標示疑義，國防部長邱國正備詢時重申，國軍食材以國產豬為主，但去年就簽約開始採購美豬，目前依照合約在走。無黨籍立委林昶佐質詢希望澄清，民眾有「外國豬洗成台灣豬」的疑慮，藍委江啟臣則要求國防部長邱國正承諾，在供應無虞的情況下，應讓國軍都食用國產豬，但邱表明無法承諾。

「大排長榮」拖累潛艦國造魚雷管進度 台船加班追趕

長榮貨櫃輪堵住蘇彝士運河事件，意外造成潛艦國造工程進度受影響，為潛艦艦艏船殼鑿出魚雷管通過孔洞的機具，因為當時運河大塞車，船期延誤，目前已裝船運往台灣，預計6月初抵台，機具抵台後，完成艦艏船殼鑿孔，即可安裝魚雷管。...

防長邱國正證實 共軍山東艦船團正自南海北上移動中

國防部長邱國正上午在立法院證實，中共山東號航空母艦與隨行艦艇，現自南海水域正向北移動中，隨行船艦至少有三艘。國防部正嚴密...

國防部長邱國正：未來台澎作戰區指揮官不再界定是陸軍

國防部長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，即日起全數分別改稱為第一至五作戰區，陸軍各軍團全銜將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。