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登船工具組採購 海軍：依法嚴格要求廠商履約或解約
立委披露海軍採購海陸突擊艇登船工具組已2度驗收未過，海軍司令部今天表示，海軍後續將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以維海軍最大權益。
海軍陸戰隊去年7月辦理突擊艇登船工具組採購招標，得標商提供產品始終無法通過驗收，基進立委陳柏惟今天在立法院披露，海軍已向他的國會辦公室坦承，此案已兩次驗收不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。立委追問下，海軍參謀長蔣正國也坦承，此案現在不敢保證能如期完成，現已按合約找法律顧問諮詢中。
為此，海軍司令部今天發出新聞稿表示，海軍辦理登船工具組招標案，均依政府採購法及法定程序辦理作業。
海軍司令部指出，海軍依合約規範，已完成第1批登船工具組驗收作業，確有部分品項未達驗收標準。
海軍司令部指出，海軍後續將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以維海軍最大權益。
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