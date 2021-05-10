國防部已簽約買美豬 無法承諾吃國產豬

針對國軍左營副供站提供的豬排標示疑義，國防部長邱國正備詢時重申，國軍食材以國產豬為主，但去年就簽約開始採購美豬，目前依照合約在走。無黨籍立委林昶佐質詢希望澄清，民眾有「外國豬洗成台灣豬」的疑慮，藍委江啟臣則要求國防部長邱國正承諾，在供應無虞的情況下，應讓國軍都食用國產豬，但邱表明無法承諾。

辯包裝標示符合規定

國防部、衛福部10日就「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」專題報告並備詢。報告指出，進口豬肉及加工肉品合約，自109年2月26日至111年2月25日，罐頭食品合約自109年8月26日至111年8月25日，萊克多巴胺應為「未檢出」。

針對高雄左營副供站提供的豬排，外包裝是台灣，內包裝卻是美國，林昶佐質詢指出，現在民眾有「外國豬洗成台灣豬」的疑慮。邱國正表示，照顧官兵是國防部的主要任務之一，一切都會以把關為主，且合約訂的很清楚，會儘量使用台灣豬，進口國外豬隻也會按照一定規定。

衛福部次長李麗芬補充說明，依食安法第22條第1項第6款規定，以及去年109年9月17日公告訂定「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，食品及食品原料都應在容器外包裝明確標示原產地（國），經調查後，該食品公司使用美國豬在台灣加工生產，因此於產品外包裝標示原產地是台灣，豬肉原產地美國，符合規定。

部長：無法承諾

國民黨立委江啟臣則表示，國防部聲稱國軍副食品以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品，他希望不要成為國防部卸責的藉口，要求國防部長承諾，在台灣豬肉供應無虞的情況下，應讓國軍百分之百食用國產豬、挺台灣豬農。

邱國正表示，沒有辦法承諾，食材選擇要考量各單位需求。江啟臣追問，各單位的需求是進口豬肉嗎？有經過調查嗎？是基於什麼樣的需求，必須吃進口豬？邱國正請江給他幾秒鐘解釋，但江啟臣說，這件事不需要爭辯，只是想要部長說明能否讓國軍百分之百食用國產豬。

江啟臣進一步指出，優先的標準不是法律用語，原則也不是法律規定，所以當初國民黨覺得應該入法，但執政黨堅持不要，並再次追問邱國正能否在台灣豬供應無虞的情況下，讓國軍都食用國產豬。邱國正說，無法承諾，他想再解釋時，遭江啟臣打斷說，講清楚讓國人知道政府不願承諾就好。但邱國正說：「我們優先使用國產豬就是一個承諾。」

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