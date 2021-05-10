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國防部長邱國正：未來台澎作戰區指揮官不再界定是陸軍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。圖/取自立法院直播畫面
國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。圖/取自立法院直播畫面

國防部邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，即日起全數分別改稱為第一至五作戰區，陸軍各軍團全銜將廢止。邱國正上午在立法院進一步證實，因應台澎各作戰區不同的戰場特性，「當中作戰區的指揮官，不再界定是陸軍」。

國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。針對軍團改制作戰區問題，民進黨立委王定宇表示，此舉是為「平戰合一」？邱國正說，確有這個含意。對於是否明年一月一日實施，邱國正說，方案訂定出來，目標定在明年一月一日，但要視何時才能完成一切準備。

王定宇追問說，作戰時是作戰區，直屬參謀本部，他建議，光改名字意義不大，在平戰合一原則下，台澎各作戰區戰場特色不同，原來的軍團是源自大陸軍主義，軍團指揮官都是陸軍將領，戰時變作戰區時參謀協同作業，因應台灣各作戰區有不同因應，如花東應對可能要以海軍為主，各作戰區作戰參謀作業應因地制宜，因應戰場特性，各戰場不一定由陸軍將領出任指揮官。

邱國正表示，他與立委有同樣想法，作戰區改了名字，目的是便於平戰結合的聯合作戰概念，作戰編組平常就要編成，但他沒有講明年一月一日就要編成。而當中作戰區的指揮官，不再界定是陸軍。他肯定，未來作戰區指揮官不見得都是陸軍將領。

因邱國正是陸軍出身，立委佩服邱的勇氣。王定宇進一步說，有人對此表示番號改變將使部隊隊史中斷，他認為這個問題太無聊，國防部只要考慮國家的國防力量，如何才能使之更強、更有效率，有興趣者可以去研究軍史，「那是虛的」，歷史會自行留註，國防部只要編整出有戰力的部隊，走向作戰區是一個現代化過程，不要讓政治干擾。

邱國正說，軍團縱使改制為作戰區，部隊隊史沿革對部隊番號改變都會交待得很清楚，而國防部不會受到這個因素影響，必須執行本務。

陸軍 邱國正 國防部

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