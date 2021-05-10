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突擊艇登船工具組採購 海軍：驗收兩次不合格重辦採購

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陳柏惟上午在立法院揭露，去年10月就有媒體質疑登船工具採購找水貨商，而他的辦公室本月查詢，獲得海軍回復，指此案經驗兩次不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。圖／取自立法院直播畫面
陳柏惟上午在立法院揭露，去年10月就有媒體質疑登船工具採購找水貨商，而他的辦公室本月查詢，獲得海軍回復，指此案經驗兩次不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。圖／取自立法院直播畫面

海軍陸戰隊去年7月辦理突擊艇登船工具組採購招標，得標商提供產品始終無法通過驗收，海軍向基進立委陳柏惟國會辦公室坦承，此案已兩次驗收不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。而經立委追問，海軍參謀長蔣正國坦承，此案現在不敢保證能如期完成，現已按合約找法律顧問諮詢中。

海軍陸戰隊去年7月辦理突擊艇登船工具組採購招標，當時由一家與軍方屢屢發生違約糾紛，又有行賄軍方官員判決前科的公司得標，當時軍方信誓旦旦採購程序沒有問題，軍方要求廠商依約11月交貨，由於得標廠商非原廠代理，交貨後驗收未過，直到現在仍然多次無法通過驗收，影響陸戰隊突擊艇成軍戰備時程。

對於陸戰隊突擊艇登船工具組採購驗收屢屢不通過，當時海軍表示，本軍各項建案均依作戰需求、政府採購法等相關規定執行，並按合約所訂定之裝備性能，嚴格執行驗收作業，以確保所獲裝備能滿足作戰實需。本案目前仍在建案期程內，分批交貨驗收，且相對汰除舊有裝備，不影響戰備及成軍。

陳柏惟上午進一步揭露，去年10月就有媒體質疑登船工具找水貨商，而他的辦公室本月查詢，獲得海軍回復，指此案經兩次不合格，將重新辦理採購程序，並依約計罰。

他說，海軍採購特戰突擊艇，此案原預計分年獲得18套登船工具，原2022年要全數完成，現在進度是否受到影響？

蔣正國表示，此案分四部分採購，立委所指為其中登船工具案，經驗收其中有少部分不合規定。對於能否準時完成，他說要看後續驗收狀況，會安合約來執行。

陳柏惟質疑，海軍始終宣稱此案要如期如質完成，但現在確定兩次驗收不合格，能否如期完成，難道答不出來？蔣正國說，當時回應時都希望能如期如質完成，他最後坦承：現在不敢保證能如期完成，現已按合約找法律顧問諮詢中。

海軍 陸戰隊 陳柏惟

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