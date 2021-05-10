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邱國正：明年起推動軍團改作戰區 指揮官為聯參小總長

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。國民黨立委陳以信（左）質詢表示，邱國正宣布陸軍六、八、十軍團等單位將改為作戰區制，這是很深刻的改革，而不是只有名稱上的改變。圖／取自立法院直播畫面
國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。國民黨立委陳以信（左）質詢表示，邱國正宣布陸軍六、八、十軍團等單位將改為作戰區制，這是很深刻的改革，而不是只有名稱上的改變。圖／取自立法院直播畫面

國防部邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖、花東指揮部、第六、八、十軍團，即日起全數分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。邱國正上午在立法院表示，國防部明年開始推動這件事，要求各軍種配合，未來各作戰區指揮官就是一位協同三軍作戰的「聯參小總長」。

國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。

國民黨立委陳以信質詢表示，邱國正宣布陸軍六、八、十軍團等單位將改為作戰區制，這是很深刻的改革，而不是只有名稱上的改變。這樣作戰區的改革，實際效用在哪裡？能讓平戰一體更加順暢？和美軍作戰區概念是否相同？未來新制作戰區指揮部如何編成？現有軍團有軍團部隊，未來作戰區有無下轄直屬部隊？「美軍是沒有的」，而未來作戰區指揮官是否可能由其他軍種將領出任？

邱國正表示，作戰區的概念一語道破，就是發揮聯合作戰。至於編組，則正研議當中。事實上以往也曾經有過，如南部作戰區能否由陸戰隊出任指揮官，「這是有原因的」。他上午向所屬幕僚講到這段，要當成議題研討，但一定要有配套，其他軍種佔個缺，能否執行任務，這是他所要考量的，若佔這個缺能夠執行任務，一定會有配套，如他的副指揮官，也要有軍種協同考量。

邱國正表示，作戰區概念基本上已行之有年，但要落實，就從此刻開始，111年改成作戰區以後，讓作戰區指揮官有概念，他就是一個「聯參的小總長」，以這個概念去推動工作，國防部要跳出來，努力讓各軍種能密切配合。

陳以信追問表示，這個改變影響非常大，是一個大型軍事改革，各作戰區原以陸軍為主，未來作戰區可能由各軍種擔任指揮官，以聯兵旅方式作戰。但目前國防部的改革，讓他有點擔心，邱國正本身是陸軍，能作此改革非常不易，但要作沒那麼簡單，表面好像換個名字換湯不換藥，其實整個編裝概念都會變，美軍作戰區司令非常大，就是一個小總長坐鎮，未來作戰區軍令系統如何編成？若有直屬部隊如何與海空軍配合，各作戰區因防務特性各軍種重要性不同，各作戰區指揮官會否由各軍種將領出任，軍令系統會否成為雙軌，國防部必須盡早研擬。

邱國正表示，的確沒有這麼簡單，國防部已啟步按步就班在作，包括後備動員等，打出包票不是一次到位，最起碼明年就開始推動這項工作。到時看會有成果的。

邱國正 國防部 陸軍

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