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橡皮艇偷渡責任誰扛 邱國正：要我代表海巡講話辦不到

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
大陸人民乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，國民黨立委江啟臣質疑，此案是十分誇張的國安漏洞，至今卻沒有任何國安高層或單位出面承擔缺失責任，只有國防部長邱國正出面說有缺失。圖／取自立法院直播畫面
大陸人民乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，國民黨立委江啟臣質疑，此案是十分誇張的國安漏洞，至今卻沒有任何國安高層或單位出面承擔缺失責任，只有國防部長邱國正出面說有缺失。圖／取自立法院直播畫面

大陸人民乘橡皮艇橫渡海峽登陸台中港，國民黨立委江啟臣質疑，此案是十分誇張的國安漏洞，至今卻沒有任何國安高層或單位出面承擔缺失責任，只有國防部長邱國正出面說有缺失。邱國正證實，案發後國安單位曾召集檢討會議，政府不會逃避責任，但「要我代表海巡來講話，我辦不到」。

國防部長邱國正今率官員列席立法院外交及國防委員會，以「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」為題進行專案報告。江啟臣質詢時質疑，大陸周姓男子4月30日乘橡皮艇橫度海峽登陸台中港，民眾發現，權責究竟是國防部或海巡署，是十分誇張的國安漏洞，要有單位負責，此案至今沒有國安高層至執行單位出來負責，只想呼攏外界。只有邱國正出面說有缺失。

邱國正表示，國家安全是大家的共同責任，尤其國防與國安，有些雷達涵蓋面不到這個地點。但江啟臣追問，同樣5月4日金門偷渡類案，海巡雷達卻能可以找到目標，因此主動抓他。

邱國正表示，他沒有兔脫說國防沒有責任，現正檢討缺失產生的原因在哪裡，但要他代表海巡來講話，「我辦不到，我沒辦法代表他們」。他證實事發後國安單位曾召開會議，一定檢討，要擬出具體辦法。對藍委指責此案沒人負責？他說，不要這樣講，政府不會逃避責任。而全案還在釐清中。

民進黨立委趙天麟則表示，海軍與海巡會共同執勤操演，海巡建置有紅外線熱顯像儀，但國軍並沒有相關裝備，面對中共偷渡案等多元進攻模式，海軍與岸際是否也建置熱像儀相關裝備。海軍參謀長蔣正國表示，海軍有紅外線望遠鏡，但沒有熱像顯像儀。邱國正表示，這需要研議，因為各單位任務不同，若各單位都要建置，任務執行會有偏差，若有單位能補強，透過通聯平台，某單位能夠改進的話，自然會通報到其他單位。可一體來研議。

國安 邱國正 海巡署

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